Tybring-Gjedde: Venstre bør ikke sitte i regjering

– Vi hadde en regjering uten Venstre som fungerte helt fint. Jeg synes partiet bør stikke fingeren i jorda og faktisk finne ut hvor stor oppslutning de har blant folk flest. De burde la være å forsøke å tilrane seg mer makt enn det folk har gitt dem, være litt mer ydmyke, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Venstre var det siste av de fire regjeringspartiene som godkjente statsminister Erna Solbergs bomultimatum fredag kveld.

Striden om bompenger har stått i regjeringen i flere måneder etter at Frp i juni innkalte til et ekstraordninært landsstyremøte hvor de krevde å få gjennom seks punkter for å få ned bompengebelastningen for bilistene. Men prosessen har kostet. Samarbeidsklimaet i regjeringen ser ikke ut til å være på topp – særlig ikke mellom Venstre og Frp.

Venstre-leder Trine Skei Grande avviser imidlertid Tybring-Gjeddes kritikk. Hun sier han ikke har nok informasjon til å uttale seg.

– Christian Tybring-Gjedde har ikke vært inne i denne prosessen. Det fremgår av dette sitatet. Det er klart at vi får masse gjennomslag på klima og miljø. Det kan noen synes er irriterende, jeg synes det er bra for miljøet, sier Skei Grande til kanalen.

(NTB)