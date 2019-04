Tidligere Rødt-topp om ledelsen i LO og Ap: – Kall dem pampevelde med uthevet skrift

Av: Helge Rønning Birkelund

I dagens partiprogram brukes uttrykket pampeveldet om toppene i LO og Arbeiderpartiet. Mange bruker dette som en forklaring på hvorfor ikke Rødt får pengestøtte fra fagbevegelsen.

I forslaget til prinsipprogram som skal behandles på landsmøtet til Rødt i mai, er ordet pampeveldet borte fra teksten og kritikken mot toppene i fagbevegelsen redusert.

Anders Evenstuen var faglig leder i Rødt fra 2015 til 2018. I en blogg kommer han med en klar melding:

– La det stå

«La hele avsnittet om pampeveldet stå. Men med utheva skrift», skriver han på sin blogg.

«Eventuelt kan dere utvide det med solide eksempler på pampeveldet. Rødt skal fortsette å kjøre på med det vi er best på, nemlig skikkelig arbeidslivspolitikk. Vi skal fortsette å være det partiet som har politikken som Fagforbundets medlemmer tjener best på. La oss fortsette, og la pampene fortsette å parkere oss i kulda», skriver han videre.

«Så får vi heller drive på litt til uten Mette Nord sin velsignelse. Den dagen vi er spiselige for toppene/pampene i forbunda og LO er den dagen vi har kapitulert for den sosialdemokratiske kompromissvilja», hevder han.

Slik utdyper han det overfor FriFagbevegelse:

– Det er to linjer i fagbevegelsen: de som vil drive med klassekompromiss og de som driver med klassekamp. Forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Rødt er at Ap står for et klassekompromiss, mens Rødt står for klassekamp. Jeg ser det egentlig som veldig forståelig at Mette Nord gjør dette, ut fra hennes ståsted, sier Anders Evenstuen.

Lokalt samarbeider Rødt godt med Arbeiderpartiet. Nettopp derfor lurer han på hvordan mange opplever at Fagforbundet sponser Arbeiderpartiet, men ikke Rødt.

– Veldig mange dyktige lokale tillitsvalgte og Rødt-medlemmer gjør en kjempejobb for å levere for Fagforbundet lokalt, uten at det blir verdsatt sentralt. Se for eksempel på samarbeidsavtalen mellom Rødt og Fagforbundet i Telemark, sier Evenstuen.

Ap en portvokter

Evenstuen mener eliten i fagbevegelsen oppfører seg som Arbeiderpartiets portvokter for en retning som Rødt-politikere ikke er enig i, blant annet i forholdet til EØS-avtalen og ESAs avgjørelser.

– Det er mange dyktige tillitsvalgte innad i LOs foreninger i dag med ulik partitilknytning. Mange fra Ap, SV og Rødt. LO skal både kreve av, og jobbe med de politiske partiene. Det er nettopp dette som er poenget med at vi skriver partiene i flertallsform. Et partiuavhengig LO som jobber med de partiene som er naturlig å samarbeide med. Det vil si alle de partiene som er enig nok med LOs medlemmer til at samarbeid er naturlig. LO er vår fagbevegelse, og Ap er ikke vårt parti, mener Evenstuen.

– Det er helt uaktuelt å forandre oss for å få en million kroner av LO. Vi skal ikke svikte den analysen som ligger bak og som går på at en klassekamp ikke er forenlig med et klassekompromiss som kjører gjennom EØS-vedtak på autopilot, mener han.

Her er forslaget

I det nye programforslaget kritiseres arbeiderbevegelsen i stedet for å ha fått et «sjikt av profesjonelle ledere som synes å lytte mer til parti, stat eller til og med EU, enn med den organiserte arbeiderklassen. På denne måten har arbeiderbevegelsens sentrale apparat fått en tvetydig karakter. På den ene siden er det uttrykk for arbeiderklassens styrke og en tung maktfaktor i tariffoppgjør og samfunnsreformer. På den andre siden kan maktapparatet hindre at krav og aktivitet fra grunnplanet vinner fram».

For Evenstuen gir også det nye forslaget mening:

– Det dekker intensjonen bak pampeordet, men er mer nøytralt. Likevel liker jeg pamp bedre for det er umiddelbart klart for alle hva vi snakker om. Det viktige er at Rødt som parti ikke må snuble inn i sosialdemokratiske analyser, men stå på sin klasseanalyse.

FriFagbevegelse har tidligere intervjuet Ana I. Lopez Taylor om temaet. Hun ble valgt som nestleder i Rødt i 2007 og kjenner godt til bakgrunnen for programmets historiefortelling, og mener det er viktigere å samle seg mot høyrekreftene enn å beholde ordene pamp i programmet, hvis det sårer noen.

– Både tidene og samfunnet forandrer seg. Vi ønsker en debatt om en ny situasjon, nye ideer og nye synspunkter. Også sosialdemokratiet. Vi ønsker å samle kreftene, sier hun til FriFagbevegelse.

I hennes hjemfylke samarbeider Rødt på det hun kaller en eksemplarisk måte både med fagforeninger og Arbeiderpartiet, med jevnlige møter.

Fagforbundets leder, Mette Nord, ønsker ikke å kommentere utspillet til Evenstuen.