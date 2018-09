Stoltenberg om Libya: – Vi visste mer enn nok

Innenriks

Norske myndigheter hadde for liten egen kunnskap om Libya i 2011, kommer det fram i rapporten som Libya-utvalget la fram torsdag, ifølge NRK. I rapporten heter det at «da opprøret startet i februar 2011, var kunnskapen om Libya svært begrenset hos norske beslutningstakere og i embetsverket».

Utvalget har gransket Norges krigsdeltakelse i Libya, hvor norske kampfly i 2011 var med på å bombe opprørere til makten i Tripoli.

I et intervju med NRK forsvarer Stoltenberg avgjørelsen om å gå inn i Libya og er uenig i at regjeringen ikke visste nok.

– Vi visste mer enn nok til å fatte de beslutningene vi gjorde, nemlig å bidra til å stanse forfølgelse og drap av sivile i Libya, sier han.

Den nåværende NATO-sjefen mener det ville vært en dramatisk beslutning å la være å delta.

– Vi visste at det å ikke ta en beslutning også hadde vært en dramatisk beslutning, for da hadde vi risikert å være vitne til at verdenssamfunnet var passive til at Gaddafi-regimet fortsatte overgrepene og drapene på sivile i Libya, mener Stoltenberg. (NTB)