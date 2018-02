Innenriks

Av Yngvil Mortensen og Tormod Ytrehus - ANB/FriFagbevegelse

Sætre har en ytelsesbasert pensjonsordning i Statoil som vil gi ham en årlig pensjon på 66 prosent av lønna han har når han fyller 67 år. Sætre har i tillegg en avtale om tidlig pensjon fra han fyller 62, men har valgt å fortsette i jobben med å lede Norges største selskap.

95 millioner kroner er Statoils samlede pensjonsforpliktelse overfor Sætre - etter dagens kroneverdi. Beløpet er beregnet ut fra blant annet framtidig lønnsvekst og levealder, opplyser selskapet til FriFagbevegelse.

Les også: Skammelige lederlønninger

Lønnshopp

Styret i Statoil ga ham til sammen et lønnshopp på over 1 million kroner i fjor, ifølge Dagens Næringsliv, og han har nå nesten 8,8 millioner kroner i grunnlønn. Det er en lønnsøkning på nesten 14 prosent, ifølge avisen.

FriFagbevegelse kontakter Statoil for å spørre Sætre hva han selv tenker om at han har så mye høyere lønn og forventet pensjon enn gjennomsnittet i Norge. Vi lurer også på hvilken betydning det ville hatt for innsatsen hans for Statoil hvis godtgjørelsene hans hadde vært lavere.

Vi får svar fra Statoils informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen, som viser til at «Statoils system for lederlønninger er i samsvar med statens retningslinjer».

«Vi skal ha konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende i markedene vi opererer i. Det er styret som fastsetter konsernsjefens betingelser. Vi offentliggjør detaljert informasjon om lederlønninger i våre årsrapporter, og har ikke noen ytterligere kommentarer til det som fremkommer der nå», svarer Pedersen på e-post.

Les også: Usunn økonomi

Pensjon en «skjult» del av lønna

Nylig presenterte FriFagbevegelse en liste over hva toppsjefene i Norges største selskaper har i lønn og frynsegoder. Det vi ikke så på var pensjonene deres. Men tjenestepensjonen er også en del av lønna, som arbeidsgiverne betaler inn for oss, og som vi også trekkes i lønn for selv, og som vi får utbetalt når vi blir gamle nok.

Pensjon er altså en litt «skjult» del av lønna. Mange av oss aner ikke hva vi vil ende opp med å få i pensjon.

FriFagbevegelse har gått gjennom årsregnskapene til landets største selskaper og sett på hvor mye de bruker på toppledernes pensjon.

De fleste av direktørene jobber for private selskaper, men noen også for selskaper som er heleid av staten.

Vi har sett på regnskapene for 2016 fordi ikke alle regnskapene for 2017 er offentlig tilgjengelige ennå.

Forhandlinger om pensjon i tariffoppgjøret

Pensjon er en av de aller viktigste - og vanskeligste - sakene i lønnsoppgjøret for ansatte i privat sektor som starter om få uker.

LO må kjempe mot de urettferdige pensjonsordningene i årets tariffoppgjør, krever flere tillitsvalgte. Det er særlig spørsmålet om hva som skal gjøres med Avtalefestet pensjon (AFP) som arbeidsgiverne og fagbevegelsen er uenige om.

«Alle» er enige om at ordningen ikke fungerer slik den var ment. En evaluering før jul viste at én av fire ansatte faller ut av AFP-ordningen grunnet sykdom eller at de mister jobben sent i yrkeslivet.

Forrige uke startet de kompliserte forhandlingene om pensjonen til offentlig ansatte mellom arbeidsgiverne i staten, KS og Spekter på den ene siden og fagbevegelsen på den andre.

De forhandler blant annet om ny AFP-ordning og hva som faktisk skal inngå som pensjonsgrunnlag.

Sjekk direktørenes pensjon

Alle tall er for 2016 og er enten beløp selskapet har betalt inn til en pensjonsordning eller en regnskapsmessig beregning av hvor mye pensjonskostnaden var i regnskapsåret.

1. Statoil

Eldar Sætre (f. 1956)

Verdien av hans pensjon er nå beregnet til nesten 95 millioner kroner.

Pensjonsalder: 62 år, med en pensjon tilsvarende 66 prosent av lønna.

Lønn: 11.397.035

2. Telenor

Sigve Brekke (1959)

Pensjonskostnad: Over 3 millioner kroner

Pensjonsalder: 65 år, med en pensjon tilsvarende 60 prosent av grunnlønna.

Hadde han blitt pensjonist i dag, hadde han fått over 3,5 millioner kroner i pensjon i året. Har ytelsespensjon.

Lønn: 9.076.000

3. Yara International

Svein Tore Holsether (1972)

Pensjonskostnad: Rundt 1,5 millioner kroner

Pensjonsalder: 65 år, med en tilleggspensjon tilsvarende 65 prosent av grunnlønna fram til han er 67 år.

Hadde det vært i dag, ville han fått nesten 4 millioner i året.

Lønn: 10.396.000

4. Norsk Hydro

Svein Richard Brandtzæg (1957)

Pensjonskostnad: 2,5 millioner kroner

Lønn: 10.886.000

5. NorgesGruppen

Runar Hollevik (1968)

Pensjonskostnad: 1,3 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år

Innskuddspensjon.

Lønn: 14.010.293 (lønna til tidligere konsernsjef Tommy Korneliussen og Runar Hollevik - fra juni 2016 - er slått sammen)

6. DNB

Rune Bjerke (1960)

Pensjonskostnad: Nesten 5 millioner kroner

Pensjonsalder: 60 år, med en pensjon tilsvarende 70 prosent av lønna.

Lønn: 8.126.000

7. KLP

Sverre Thornes (1960)

Pensjonskostnad: 1,4 millioner kroner

Lønn: 4.013.000

8. Reitangruppen

Odd Reitan (1951)

Pensjonskostnad: 100.000 kroner

Lønn: 2.200.000

Formue: Odd Reitan, Rema-grunnlegger og administrerende direktør i Reitangruppen, fikk 2,2 millioner kroner i lønn i 2016. Ifølge Kapital hadde han i fjor en formue på 48 milliarder kroner. Det er en økning på 5 milliarder fra 2016. Han er med det Norges nest rikeste, ifølge Kapitals liste over Norges rikeste.

9. Storebrand

Odd Arild Grefstad (1965)

Pensjonskostnad: 1,1 million kroner

Innskuddspensjon.

Lønn: 6.116.000

10. Sapa

Egil Hogna (1971)

Pensjonskostnad: Over 1,2 millioner kroner

Pensjonsalder: 67 år

Lønn: 9.641.000

11. Statkraft

Christian Rynning-Tønnesen (1959)

Pensjonskostnad: 2,4 millioner kroner

Pensjonsalder: 67 år, med en pensjon tilsvarende 66 prosent av årslønna, forutsatt full opptjeningstid.

Lønn: 5.829.800

12. Coop Norge

Geir Inge Stokke (1966)

Pensjonskostnad: 3,4 millioner kroner

Pensjonsalder: 67 år, med en pensjon tilsvarende 66 prosent av sluttlønna.

Lønn: 5.686.000

13. ExxonMobil Norge

Kai Slettebakk (1960)

Regnskapet gir ingen opplysninger om verken pensjon eller lønn.

14. Orkla

Peter A. Ruzicka (1964)

Pensjonskostnad: 2,1 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år, med en pensjon tilsvarende 60 prosent av sluttlønna fram til han er 67 år.

Lønn: 12.363.000

15. Marine Harvest Norway

Alf-Helge Aarskog (1967)

Pensjonskostnad: 65.000 kroner

Lønn: 18.744.768

16. Norsk Tipping

Åsne Havnelid (1961), fra oktober 2016. Pensjonskostnad: 63.000 kroner.

Torbjørn Almlid (1950), til oktober 2016. Pensjonskostnad: 3,3 millioner kroner.

Lønn: 3.253.000 (lønna til tidligere toppsjef Torbjørn Almlid og Åsne Havnelid er slått sammen)

17. Atea

Steinar Sønsteby (1962)

Pensjonskostnad: 41.000 kroner

Lønn: 8.707.000

18. Subsea 7 Norway

Jean Cahuzac (1954)

Regnskapet gir ingen opplysninger om pensjonen hans.

Lønn: 15.968.360

19. Veidekke

Arne Giske (1957)

Pensjonskostnad: Over 1.5 millioner kroner

Pensjonsalder: 64 år, med en pensjon tilsvarende 60 prosent av sluttlønna fram til han er 67 år.

Lønn: 4.623.000

20. Laco

Helge Singelstad (1963)

Pensjonskostnad: 79.000 kroner

Innskuddspensjon.

Lønn: 11.500.000

21. Gjensidige Forsikring

Helge Leiro Baastad (1960)

Pensjonskostnad: Nesten 1,6 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år, med en pensjon tilsvarende 100 prosent av lønna fram til han er 67 år. Ved fylte 67 år får han 70 prosent av lønna.

Lønn: 7.174.800

22. Seadrill

Anton Dibowitz

Regnskapet gir ingen opplysninger om toppsjefens lønn eller pensjon.

23. MøllerGruppen

Terje Male (1964)

Pensjonskostnader er ikke spesifisert i regnskapet.

Lønn: 8,000,000

24. Norwegian Air Shuttle

Bjørn Kjos (1946)

Pensjonskostnad: 68.000 kroner

Lønn: 2.156.000

Formue: Bjørn Kjos, en av Norwegians grunnleggere og administrerende direktør i selskapet, tok ut 2,1 millioner kroner i lønn i 2016. Han hadde i fjor en formue på 3,3 milliarder kroner, i følge Kapital.

25. Aker Solutions

Luis Araujo (1959)

Pensjonskostnad: 93.463 kroner

Lønn: 12.091.785

26. Posten

Tone Wille (1963), fra oktober 2016. Pensjonskostnad: 340.000 kroner

Dag Mejdell (1957), til oktober 2016. Pensjonskostnad: 2,3 millioner kroner

Lønn: 7.936.794 (lønna til tidligere konsernsjef Dag Mejdell og Tone Wille er slått sammen)

27. Total E&P Norge

Pierre Bang (1960)

Regnskapet spesifiserer ikke pensjonskostnader for toppledelsen.

Lønn: 5.592.256 (lønna til tidligere toppsjef Isabelle Gaildraud og Pierre Bang er slått sammen)

28. Wilh. Wilhemsen

Thomas Wilhelmsen (1974)

Pensjonskostnad: Over 1,5 millioner kroner

Lønn: 6.942.034

29. Nortura

Arne Kristian Kolberg (1968)

Pensjonskostnad: 243.000 kroner

Innskuddspensjon.

Lønn: 3.153.000

30. Tine Gruppen

Hanne Refsholt (1960)

Pensjonskostnad: Over 1,3 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år, med en pensjon tilsvarende 80 prosent av lønna, som blir gradvis redusert til 66 prosent fra fylte 65 år.

Lønn: 3,142,627

31. Norske Shell

Tor Erling Arnesen (1957)

Pensjonskostnad: Over 1,3 millioner kroner

Pensjonsalder: 60 år

Lønn: 5.275.628

32. DNV GL

Remi Eriksen (1967)

Pensjonskostnad: 360.000 kroner

Pensjonsalder: 65 år

Lønn: 6.717.000

33. Nordea Bank Norge

Gunn Wærsted (1955) / Snorre Storset (1972)

Regnskapet opplyser verken om ledende ansattes lønn eller pensjon.

34. Austevoll Seafood

Arne Møgster (1975)

Pensjonskostnad: 69.000 kroner

Pensjonsalder: 67 år

Innskuddspensjon.

Lønn: 5.243.000

35. Lerøy Seafood Group

Henning Kolbjørn Beltestad (1968)

Pensjonskostnad: 113.000 kroner

Lønn: 4.709.000

36. Bama-Gruppen

Rune Flaen (1956)

Pensjonskostnad: 95.000 kroner

Pensjonsalder: 62 år (beholder fast del av bonus fram til han er 67 år)

Lønn: 8.007.000

37. Jotun

Morten Fon (1961)

Pensjonskostnad: Nesten 1,5 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år

Lønn: 7.861.000

38. Bertel O Steen

Stian Skrefsrud (1973)

Pensjonskostnad: 1,2 millioner kroner

Lønn: 2.089.000

39. Schibsted

Rolv Erik Ryssdal (1962)

Pensjonskostnad: 2,5 millioner kroner

Pensjonsalder: 62 år, med en livslang pensjon.

Lønn: 8.988.000

40. Kongsberg Gruppen

Geir Håøy (1966), fra juni 2016. Pensjonskostnad: 555.000 kroner

Walter Qvam (1953), til juni 2016. Pensjonskostnad: Rundt 1,1 million kroner.

Pensjonsalder: 63 år, med en pensjon tilsvarende 65 prosent av grunnlønna inntil standard pensjonsalder på 67 år.

Lønn: 9.005.000 (lønna til tidligere toppsjef Walter Qvam og Geir Håøy er slått sammen)

41. Stolt-Nielsen

Niels G. Stolt-Nielsen (1965)

Oppgir bare totalbeløp på godtgjørelsene til hele ledelsen.

42. Sparebank 1 Gruppen

Turid Grotmoll (1959)

Pensjonskostnad: Over 2,4 millioner kroner

Pensjonsalder: Kan førtidspensjonere seg når hun blir 62 år, med en pensjon tilsvarende 70 prosent av årslønna fram til hun blir 67 år.

Lønn: 4.521.000

43. Ferd Holding

John Giverholt (1952), gikk av med pensjon som 65-åring i 2017

Pensjonskostnad: 1,6 millioner kroner

Lønn: 5.439.000

44. ConocoPhillips Norge

Trond-Erik Johansen (1962)

Selskapet skiller ikke ut pensjonskostnader for topplederen i årsregnskapet.

Lønn: 10.985.699

45. Norges Statsbaner

Geir Isaksen (1954)

Pensjonskostnad: 783.000 kroner

Pensjonsalder: 67 år.

Både innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Lønn: 5.067.000

46. Felleskjøpet Agri

John Arne Ulvan (1965)

Regnskapet spesifiserer ikke pensjonskostnader for konsernsjefen.

Pensjonsalder: 64 år, med en pensjon tilsvarende 66 prosent av lønna.

Lønn: 3.301.798

47. Elkem

Helge Aasen (1963)

Pensjonskostnad: 640.000 kroner

Pensjonsalder: Kan gå av med tidligpensjon når han er 65 år, med en pensjon tilsvarende 60 prosent av lønna.

Lønn: 9.428.000

48. ENI Norge

Philip D. Hemmens (1953)

Regnskapet spesifiserer ikke pensjonskostnader for daglig leder.

Lønn: 7.593.000 (lønna til tidligere toppsjef Ruggero Gheller og Philip D. Hemmens er slått sammen)

49. Hafslund

Finn Bjørn Ruyter (1964)

Pensjonskostnad: 492.000 kroner

Pensjonsalder: 67 år

Lønn: 5.580.883

50. Vinmonopolet

Hilde Britt Mellbye (1961), fra november 2016. Pensjonskostnad: 38.000 kroner

Kai G. Henriksen (1956), til juni 2016. Pensjonskostnad: 72.000 kroner

Lønn: 1.864.000 (lønna til tidligere toppsjef Kai G. Henriksen og Hilde Britt Mellbye er slått sammen)

51. OBOS

Daniel Kjørberg Siraj (1975)

Pensjonspremie, ordinær avtale: 138.000 kroner

Usikret pensjonsavtale: 733.000 kroner

Lønn: 3.960.000

52. O N Sunde

Alexander Sunde (1984)

Årsregnskapet opplyser ikke om pensjonen til administrerende direktør.

Lønn: 110.000 kroner

Formue: Faren Olav Nils Sunde overlot ledelsen av selskapet til Alexander Sunde på slutten av 2015. Olav Nils Sunde hadde i fjor en formue på 6,1 milliarder kroner, en økning fra 4,5 milliarder kroner i 2016.

53. Bonheur

Anette S. Olsen (1956)

Pensjonskostnad: 2,2 millioner kroner

Lønn: 16.200.000

54. Skanska Norge

Ståle Rød (1972)

Pensjonskostnad: 187.000 kroner

Lønn: 4.610.126

55. EVRY

Björn Ivroth (1959)

Pensjonskostnad: 740.000 kroner

56. Circle K Norge

Thomas Støkken (1969)

Pensjonskostnad: 1,7 millioner kroner

Innskuddspensjon.

Lønn: 2.547.000

57. AF Gruppen

Morten Grongstad (1975)

Pensjonskostnad: 53.000 kroner.

Innskuddspensjon.

Lønn: 7.316.000

58. Norske Skog

Sven Ombudstvedt (1966)

Årsregnskapet spesifiserer ikke pensjonen til toppleder.

Pensjonsalder: 64 år.

Lønn: 11.134.000 (Lønna til Sven Ombudstvedt. Lars Peder Sperre er administrerende direktør i dag.)

59. Varner

Stein Marius Varner (1965)

Regnskapet opplyser ikke om pensjon for administrerende direktør.

Lønn: 0 kroner

Formue: Stein Marius Varner hadde i fjor en formue på 7 milliarder kroner, ifølge Kapital.

60. Norges Råfisklag

Trygve Sigmund Myrvang (1953)

Pensjonskostnad: 385.000 kroner

Lønn: 1.563.000

61. Aker BP

Karl Johnny Hersvik (1972)

Pensjonskostnad: 143.000 kroner

Lønn: 12.237.343

62. Grieg Maturitas

Wenche Kjølås (1962)

Pensjonskostnad: 96.000 kroner

Lønn: 3,244,000

63. SAS Scandinavian Airlines Norge

Eivind Roald (1966)

Regnskapet oppgir verken lønn eller pensjon til toppleder.

64. Avinor

Dag Falk-Petersen (1954)

Pensjonskostnad: 722.000 kroner

Pensjonsalder: 67 år

Innskuddspensjon.

Lønn: 2.686.717

65. Olav Thon Gruppen

Dag Tangevald-Jensen (1960)

(Får lønn fra Olav Thon Eiendomsselskap AS)

Regnskapet spesifiserer ikke pensjonskostnader for ham.

66. Kvarv

Gustav Witzøe (1953)

Lønn: 0 kroner

Selskapet har ingen administrerende direktør, men Gustav Witzøe er styreleder i selskapet uten å motta noen godtgjørelse for det. Han hadde i fjor en formue på over 18 milliarder kroner, ifølge Kapital. Det er en økning på 2 milliarder fra 2016.

67. Aibel

Jan Steffen Skogseth (1955)

Regnskapet spesifiserer ikke pensjonskostnader for ham.

Lønn: 7.608.000

68. Danske Bank

Trond Fredrik Mellingsæter (1965)

Pensjonskostnad: 421.000 kroner

Lønn: 3.540.400

69. Moelven Industrier

Morten Kristiansen (1958)

Pensjonskostnad: 610.000 kroner

Lønn: 4.129.100

70. Canica

Nils Kloumann Selte (1965)

Regnskapet spesifiserer ikke pensjonskostnader for ham.

Lønn: 8.167.768

71. Apotek 1 Gruppen

Øyvind Winther (1964)

Pensjonskostnad: 567.000 kroner

Lønn: 9.471.198

72. Torghatten

Brynjar Forbergskog (1958)

Pensjonskostnad: 839.000 kroner

Lønn: 2.228.000

73. Strawberry Holding

Petter Stordalen (1962)

Petter Stordalen tok ikke ut lønn eller andre ytelser for jobben som administrerende direktør i selskapet han eier. Han hadde i fjor en formue på over 21 milliarder kroner, en økning på over 3 milliarder kroner fra 2016. Nylig overførte han hele formuen til sine tre barn, ifølge VG.

74. Kongsberg Automotive

Henning Jensen (1960), fra juni 2016. Pensjonskostnad: 116.000 kroner

Hans Peter Havdal (1964), til juni 2016. Pensjonskostnad: 313.000 kroner

Lønn: 11.823.336 (lønna til tidligere toppsjef Hans Peter Havdal og Henning Jensen er slått sammen)

75. TeliaSonera Norge

Abraham Foss (1964)

Pensjonskostnad: 412.000 kroner

Lønn: 4.525.000

76. Wintershall Norge

Bernd Schrimpf (1954)

Regnskapet inneholder ingen opplysninger om toppsjefens lønn eller pensjon.

77. ABB Holding

Steffen Waal (1961)

Pensjonskostnad: Nesten 1.2 millioner kroner

Lønn: 4.144.000

78. Salmar

Trond Williksen (1963), fra november 2016. Pensjonskostnad: 0 kroner

Leif Inge Nordhammer (1958), til november 2016. Pensjonskostnad: 92.000 kroner

Lønn: 5.045.000 (lønna til tidligere toppsjef Leif Inge Nordhammer og Trond Williksen er slått sammen)

79. National Oilwell Varco Norway

Frode Jensen (1971)

Pensjonskostnad: 311.000 kroner

Innskuddspensjon.

Lønn: 7.521.938

80. FMC Kongsberg Subsea

Rune Thoresen (1964)

Pensjonskostnad: 127.000 kroner

Innskuddspensjon

81. Engie E&P Norge

Cedric Osterrieth (1970)

Regnskapet opplyser ikke om pensjonskostnadene for toppleder.

Lønn: 3.040.989

82. Agder Energi

Tom Nysted (1952)

Pensjonskostnad: 777.000 kroner

Lønn: 3,727,000

83. Santander Consumer Bank

Michael Hvidsten (1972)

Pensjonskostnad: 114.000 kroner

Lønn: 5.333.695

84. DONG E&P Norge

Michael Andrew Smith

Pensjonskostnad: 0 kroner

Lønn: 4.697.000

85. Leif Høegh & Co

Thor Guttormsen (1949)

Pensjonskostnad: 67.000 kroner

Lønn: 8.362.378

86. OMV Norge

David Michael Latin

Regnskapet spesifiserer ikke hvor stor andel av godtgjørelsene hans som er pensjonskostnader.

Lønn: 4.888.000 (lønna til tidligere toppsjef Bernhard Manfred Krainer og David Michael Latin er slått sammen)

87. Cermaq

Jon Hindar (1956)

Pensjonskostnad: 246.000

Lønn: 11.539.000 (lønna til tidligere toppsjef Geir Molvik og Jon Hindar er slått sammen)

88. Kistefos

Bengt A. Rem (1961)

Regnskapet spesifiserer ikke hvor stor andel av godtgjørelsene hans som er pensjonskostnader.

Lønn: 6.391.000

89. Lundin Norway

Kristin Færøvik (1962)

Pensjonskostnad: 137.000 kroner

Innskuddspensjon.

Lønn: 5.061.000

90. Power International (tidligere Expert)

Ronny Blomseth (1968)

Regnskapet spesifiserer ikke hvor stor andel av godtgjørelsene hans som er pensjonskostnader.

Lønn: 5.247.000

91. DOF

Mons Aase (1966)

Pensjonskostnad: 297.000 kroner

Pensjonsalder: 67 år med en pensjon på inntil 70 prosent av lønna.

Lønn: 4.567.000

92. Elkjøp Norge

Fredrik Tønnesen (1983)

Pensjonskostnad: 57.000 kroner

Lønn: 1.982.000

93. Alliance Healthcare Norge

Margrethe Sunde (1967)

Pensjonskostnad: 67.000 kroner

Lønn: 3.405.358

94. Tryg Forsikring

Espen Opedal (1967)

Regnskapet opplyser verken om hans lønn eller pensjon.

95. Kværner

Jan Arve Haugan (1957)

Pensjonskostnad: 100.000 kroner

Lønn: 7.281.107

96. Vard Group

Roy Reite (1965)

Regnskapet spesifiserer ikke hvor stor andel av godtgjørelsene hans som er pensjonskostnader.

Lønn: 6.017.550

97. Visma

Øystein Moan (1959)

Pensjonskostnad: 48.000 kroner

Innskuddspensjon.

Lønn: 12.423.000

98. XXL

Fredrik Steenbuch (1961)

Pensjonskostnad: 22.000 kroner

Lønn: 4.778.000

99. Dea Norge

Hans-Hermann Andreae (1955)

Pensjonskostnad: 957.000 kroner

Lønn: 6.333.000

100. Optimera

Asbjørn Torstein Vennebo (1957)

Pensjonskostnad: 577.000 kroner

Lønn: 3.962.000

De ulike selskapene bruker en rekke forskjellige uttrykk når de opplyser om pensjone

De ulike selskapene bruker en rekke forskjellige uttrykk når de opplyser om pensjonen til direktørene fordi det er ulike pensjonsordninger. For enkelhets skyld har vi valgt å bruke «pensjonskostnad» for alle, både der selskapene faktisk har betalt inn i pensjonspremie og der beløpet er en regnskapsmessig beregning av hva pensjonen vil koste selskapet i regnskapsåret.

Lønn består av fast årslønn, bonus, aksjeordninger og frynsegoder.

Kilder: Alle opplysningene er hentet fra årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge.