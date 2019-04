Snuoperasjon fra Kjerkol om abort

Til VG i dag sier Kjerkol at hun vil at partiets landsmøte skal vedta å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker og skrote nemndene.

I et intervju med Dagsavisen 8.mars stilte hun seg bak dagens abortlov med fri abort fram til uke 12.

– For meg er det helt vesentlig at en del ting er på plass før en diskuterer å utvide selvbestemmelsen, sa Kjerkol da.

– For en måned siden var du ikke av den oppfatningen at vi burde fjerne nemdene og utvide grensene for selvbestemt abort. Hva har skjedd på en måned?

– For en måned siden sa jeg at det ikke er noen bankende hjerter for nemdene i Ap, og det mener jeg fremdeles. Så er det nå saken kommer til votering i landsmøtet.

– Men da sto du på dagens program. Det gjør du ikke lenger. Hva har skjedd?

– Nå er det et konkret forslag vi skal behandle, og hvis jeg skal si nei til å utvide grensene til 18 uker, må jeg nesten finne argumenter for å forsvare nemndsystemet, og det finner jeg ikke lenger; verken faglig medisinsk eller etisk, sier Kjerkol.

Også i mars var det klart at det pågikk en debatt om å utvide grensen for fri abort fram til kvinnen er gravid i uke 18, i Arbeiderpartiet.

Vårt Land har tidligere skrevet om at både Akershus Ap og nye Vestland har vedtatt å gå inn for AUF sitt forslag om å avskaffe abortnemndene og å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

