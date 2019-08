Aksjonen utspant seg ved Furuseth slakteri utenfor Oslo mandag.

Daglig leder i Furuseth, Harald Furuseth, sa tidligere i dag til Nationen at det sto dyrebiler utenfor, som ikke kom seg inn før aksjonistene ble fjernet.

– De har lenket seg fast i porten, og det står dyrebiler fulle av dyr som vi ikke får lesset av. Velferdsmessig er det ikke bra. Det er et paradoks at dyreforkjempere bidrar til dyrs lidelse, sier han.

Harald Furuseth sier til Nationen at det ikke er aktuelt å slippe inn demonstrantene for å la de filme.

Til Dagbladet forklarer Furuseth hvorfor han ikke ønsker å slippe inn DxE.

– Det å avlive dyr er følsomt. Det er ikke det at vi har noe å skjule, men vi ønsker å styre hvordan kommunikasjonen rundt dette skal være, sier han.

Aksjonister utenfor Furuseth AS sitt slakteri på Dal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Krever åpenhet

Det er gruppen Direct Action Everywhere (DxE) som står bak aksjonen.

– Vis oss innsiden, det er det vi krever. Vi krever åpenhet fra dette slakteriet, at de slipper oss inn og lar oss filme hele prosessen med hva som blir gjort med disse dyrene, slik at hele Norge og verden også kan se, sa en representant for DxE under gruppens direktesending på Facebook.

Furuseth AS er Østlandets største private slakteri lokalisert på Dal i Ullensaker ved E6 ca. 5 mil nord for Oslo, ifølge selskapets nettside.

Produksjonen består av slakting, skjæring og konsumentpakking av kjøtt. Selskapet har en årlig omsetning på cirka 975 millioner kroner og en slaktemengde på cirka 15.400 tonn.

Se DxEs egen direktesending fra aksjonen her:

Salget av svinekjøtt økte

Flere dagligvarekjeder var tidligere i sommer urolige for hvordan NRKs Brennpunkt-dokumentar «Griseindustriens hemmeligheter» ville slå ut på salget. Den avdekket dårlig dyrevelferd i svinebesetninger.

Så langt ser det ikke ut at dokumentaren har hatt påvirkning på salget av svinekjøtt, skriver Nationen.

Kjøttprodusenten Fatland økte salget av svinekjøtt med omkring 5 prosent totalt i juni og juli sammenlignet med samme periode i fjor, sier konsernsjef Terje Wester i Fastland.

Han ser økningen i sammenheng med været. Når det er varmt, drar flere fram grillen og da frister svinekjøtt til middag. Han tror ikke salget hadde vært enda større om dokumentaren ikke hadde vært vist.

– Dokumentaren gjorde inntrykk, det skulle bare mangle. Samtidig virker det som om folk legger det de har lyst til å spise på grillen, uavhengig av det som kom fram i filmen. Jeg tror dessuten bønder generelt sett har tillit hos folket, sier han.

Nortura kan heller ikke se at NRK-dokumentaren har gitt utslag i salget av svinekjøtt.

Selskapet solgte mer pølser og bacon i juli i år sammenlignet med juli i fjor og et «normalår», som er gjennomsnittet de foregående årene, opplyser konserndirektør Harald Bjerknes i Nortura til Nationen.

Aksjonister med klart budskap på dyras vegne utenfor Furuseth. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix