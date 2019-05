– Vi vil jo ha de beste folkene på scenen foran oss, og da kan vi ikke velge blant halvparten av befolkninga, uttalte Trine Skei Grande på visitt hos musikkorganisasjonen AKKS i Oslo, torsdag. Her kunne kulturministeren fortelle at regjeringen har beslutta å øke tilskuddet til Musikkutstyrsordningen med 12 millioner kroner - en ordning aktører som AKKS benytter seg av for å kunne gi et godt tilbud til unge kvinner, blant annet gjennom øvingsrom og musikk-kurs.

– Innafor musikken og sektoren vi snakker om her, er det veldig stor kjønnsforskjell enda. Bare tenk på hvilke band du har foran deg når du er på en hvilken som helst konsert, hvor stort flertall det er av menn som er der, uttalte Grande til Dagsavisen.

– Nå ser vi at det skjer masse, og etter at AKKS har holdt på i flere år, ser vi at det vokser fram stadig flere jenter både i front og som musikere i band. Det er både bra for kulturen og for likestillinga.

– Helt essensielt

Daglig leder i AKKS Oslo, Aria Rødseth er fornøyd med økningen.

– Vi håper dette fører til tilslag på den nye søknaden vår, sånn at vi kan bygge enda et øvingsrom og et lite konsertlokale. Det er helt essensielt for oss at vi får midler gjennom Musikkuttyrsordningen. Vi kan ikke tilby det vi gjør i dag uten.

Kulturministeren roste AKKS for sitt langvarige arbeid under sitt besøk torsdag, som hun har fulgt siden de for første gang troppet opp på kontoret hennes som kulturbyråd i sin tid, for å be om midler i oppstartsfasen.

– Det er ekstra kult å være her i dag. Vi trenger litt flere jenter i musikken, mente Grande som dessuten fikk en intimkonsert med bandet From Scratch i et av AKKS sine øvingsrom som holder til over utestedet Blå.

Viktig grunnmur

Musikkutstyrssordningen er en av ordningene Kulturministeren mener fungerer ganske bra for «den kulturelle grunnmuren».

– Vi har hatt en debatt de siste ukene om hvorvidt vi skal ha et kulturløft, eller om vi skal bygge grunnmur. Jeg kommer også til å kjempe for å bygge grunnmuren, for da vokser kulturen. Klarer vi å ha øvingsrom som AKKS gjør, så kommer det til å komme talenter ut i andre enden som også er spissen, uttalte Grande.

– Kunst og kultur må bygges nedenifra. Kunst og kultur er jo ytringer fra mennesker. Vi skal legge til rette for de ytringene hos hvert enkelt menneske, ikke bare de store institusjonene. Signalene denne økningen i bevilgningene gir, fører nok til økte søknader. Vi kommer til å bygge dette videre og tror på at dette er en viktig satsing vi har, lovet Kulturministeren.

Utvidet til kulturutstyrsordning

Musikkutstyrsordningen har allerede fått en økning på fem millioner kroner over statsbudsjettet for 2019 fra avsetningen til amatørteater-formål.

– Vi er veldig glade for at det blir en økning over spillemidlene i år, sier fungerende daglig leder Kjetil Wevling i Musikkutstyrsordningen, som opprinnelig hadde lagt inn en økning på 50 millioner kroner i budsjettet for å kunne løse oppdraget sitt.

– Vi ser på 12 millioner kroner i økning som en veldig fin start. Så får vi se videre om dette er en begynnelse på en trinnvis opptrapping av tilskuddene til Musikkutstyrsordingen, slik at vi også kan fordele til de nye feltene på en god måte.

Han forteller at de allerede ser allerede en dobling i antall søknader sammenligner med i fjor, etter at de i år ble utvidet til en kulturutstyrsordning som også favner kor, korps, klassisk og scenekunst.

– Det er en massiv økning for en allerede presset tilskuddsordning. Vi er derfor svært forventningsfulle på vegne av feltet til spillemiddel-fordeling, forteller han.

Det er flere grunner til at Kulturdepartementet har villet gå fra en musikkutstyrsordning til en kulturutstyrsordning.

– Forskjellen mellom de mange kulturuttrykkene blir mindre, og flere jobber på tvers av feltene. Det blir dummere og dummere å lage regler for hva som er en ordning, uttalte Grande torsdag.

