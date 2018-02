Innenriks

I alle byene er det sterke krefter som tar til orde mot linjen til Aps innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani, skriver Klassekampen.

Gharahkhani har blant annet markert seg med utspill om at «innvandringen bør bli mest mulig begrenset» og at asylfamilier med avslag skal få fotlenke til de er ute av landet.

I helgen var det årsmøte i Arbeiderpartiet i Bergen, og der ble det vedtatt en resolusjon om «En human og rettferdig asylpolitikk», der ordet streng var sløyfet. Partilaget i Bergen mener Norge bør ta imot 25.000 kvoteflyktninger fra FN de neste fem årene.

Også Stavanger Arbeiderparti hadde årsmøte i helgen. Som partikameratene i Bergen droppet de ordet «streng». I stedet skal den nye politikken være «basert på raushet og humanitet, rettferdighet og solidaritet». Ap i Stavanger vil at asylsøkere skal få arbeidstillatelse, flere kvoteflyktninger, flere flyktninger fra Sør-Europa og flere andre liberaliseringer.

Frode Jacobsen, som leder Oslo Ap, sier de har «tydelige vedtak». I høst vedtok lokallaget at partiet måtte innta en mer liberal holdning over de såkalte asylbarn.

I Trondheim har fungerende leder Edvin Helland sagt at «vi er for en human, streng, rettferdig, varm og raus politikk». På spørsmål om Gharahkhani har gått for hardt ut, svarer han:

– Litt i overkant hardt ut, ja. Han kom skjevt ut fra hoppet, men kan lande bra.

