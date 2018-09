Innenriks

I år som i fjor og flere år før det, ligger Norge øverst på FNs såkalte human development index, det vil si FNs årlige måling av livskvalitet når man ser på faktorer som forventet levealder, utdanningsnivå, likestilling, og fordeling av rikdom og ressurser i befolkningen.

På de neste plassene følger Sveits, Australia, Irland og Tyskland, mens Burundi, Tsjad, Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk og Niger ligger på de fem nederste plassene.

Island ligger på sjetteplass på lista over verdens beste land, Sverige på sjuende, Danmark på 11 og Finland på 15.

De største forbedringene på lista gjorde Irland, som mellom 2012 og 2017 bevegde seg 13 plasser oppover, og Botswana, Den dominikanske republikk og Tyrkia, som alle bevegde seg åtte plasser opp samme periode. Mest nedover gikk det med Syria, som falt 27 plasser, Libya med 26, Jemen med 20, og Venezuela med 16. Felles for de sistnevnte er krig og væpnede konflikter.

Ser man tre tiår bakover, skriver FN, er det generell framgang i verden, i alle regioner og i alle kategoriene de måler. «Verden over lever folk lenger, har høyere utdanning og bedre utsikter. Gjennomsnittlig forventet levealder er sju år lengre enn den var i 1990, og i mer enn 130 land er alle barna nå innskrevet i grunnskolen», skriver de. FN advarer imidlertid om manglende likestilling mellom kjønnene er til stort hinder for utvikling i mange land, og om at klimakrise og rovdrift på naturen påvirker mange menneskers levekår svært negativt.

Ifølge FN har Sør-Asia raskest utvikling, etterfulgt av Øst-Asia og Stillehavsregionen, og deretter Afrika sør for Sahara. De rikere landene som utgjør OECD utviklet seg i samme periode langt saktere.