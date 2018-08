Navn og logo-tabbe til 15 millioner

Innenriks

Av Emilie Gamst og Sissel Hoffengh

Nærmere 15 millioner kroner ble satt av til å lage nytt navn, logo og navneskilter til det som en gang var Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere i år fikk den gamle høgskolen universitet-status. «Met» er en forkortelse for «metropolitanuniversitet». Begrunnelsen rektor Curt Rice har gitt for «Oslomet»-navnet er at universitetet med det blir mer attraktivt internasjonalt.

Men kanskje blir ikke effekten helt som rektoren håper.

Logoen er nemlig formet som en trekant, slik at ordet Oslomet kan leses som om det står Oslo Omet. Og «omet» betyr noe tilnærmet «mislykket» på fransk.

Verbet er «omettre» og «omet» er bøyningen av dette i tredjeperson entall

Les også: – De som ikke klarer å styre seg er farlige for samfunnet

«Oslo svikter»

Hvis man skriver «Oslo omet» inn i Google Translate kommer enten «Oslo utelater» eller «Oslo svikter» opp. Franske studenter vil altså lese logoen slik.

Studentene ved Oslomet fryder seg over tabben.

– Fy faen! Haha, det er så jævlig bra! Det er jo helt krise. Det er ikke en slager for å si det sånn, sier Remi Holum (21).

Han studerer ved Oslomet og lager tilfeldigvis en mockumentary om Oslomet-navnet. Han syns at dette føyer seg inn i rekken av kritikken rundt navnebyttet.

– Dette er bare så sykt representativt for hele greia, ler Holum.

Han viser til genseren sin som enda et eksempel. Den har Oslomet-logoen trykket på. Opp ned.

– De har brukt så jævlig mye spenn på det her, og så klarer de å trykke den feil vei, haha.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ertet av franske kusiner

Han får støtte fra medstudent Andreas Andersson (26).

– Man blir jo faktisk ikke sjokkert, for alt med denne logoen er bare... det går ikke an å ta det seriøst, sier Andersson.

Og de er ikke alene. Student Amina Fatima Kosar har franske kusiner, og ble ertet av dem da de fikk høre navnet på universitetet hennes.

– De bare: «Virkelig? Oslo Mislykka?» Det var litt flaut, sier hun

– Jeg visste ikke hva jeg skulle si, jeg kunne liksom ikke forsvare det.

Les også: Han ledet Donald Trumps valgkamp, nå står han klar til å «tyste»

Fornøyd rektor

Kritikken av Oslomet-navnet vil tilsynelatende ingen ende ta. I vinter fikk skrivemåten gjennomgå av språkrådet, mens det i sommer har vært debatt om både pengebruk og plassering av nye skilter.

Men rektor Curt Rice er like fornøyd.

– Debatten har bare bidratt til å befeste navnet, og har hatt en PR-effekt verdt mange millioner kroner. Det er jeg fornøyd med, uttalte Rice til Uniforum tidligere i år da debatten stod på som verst.

Les også: 10-åringen som kler seg som en bankdirektør: – Jeg liker å kle meg opp