Mener Ap bør vurdere mistillit mot Listhaug

Av Heidi Taksdal Skjeseth og Sofie Prestegård

– Jeg har aldri hatt tillit til Listhaug. Men jeg mener det går et skille ved denne helgen. Det siste utspillet er det mest nedrige jeg har sett av en statsråd noen gang, sier stortingspolitiker Åsmund Aukrust (Ap) til Dagsavisen.

– Vil du at Arbeiderpartiet skal fremme mistillitsforslag mot Listhaug?

– Jeg mener det er et virkemiddel man bør vurdere.

Aukrust var nestleder i AUF under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Han reagerer sterkt på at justisminister Sylvi Listhaug i helgen delte innlegget «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.»

Utfordrer KrF

Listhaugs utspill på Facebook, med et bilde av maskerte og bevæpnede, mørkhudede menn som ledsaget teksten om Arbeiderpartiet, har vakt voldsomme reaksjoner, også utenfor arbeiderbevegelsens rekker.

Listhaugs uttalelser kom etter at Arbeiderpartiet, i likhet med Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, ikke ville støtte regjeringens forslag om at Justisdepartementet skal kunne frata folk statsborgerskapet uten at det avgjøres i en domstol.

Det er KrF som sitter på vippen i Stortinget, og Aukrust mener spesielt Hareides parti har et ansvar for å si tydelig fra hvis de mener at Listhaug ikke er skikket til å gjøre jobben hun er satt til.

KrF har allerede tatt avstand fra innlegget til Listhaug, men Aukrust forventer tydeligere tale.

– Listhaug sitter som justisminister fordi hun har et borgerlig flertall bak seg. Jeg håper nå at også de andre partiene kan være klar på at de ikke aksepterer Listhaug som minister. Spesielt KrF, som er utenfor regjeringen, bør være tydelig på de ikke aksepterer dette lenger, sier Aukrust.

Støre: Norsk politikk endret

Fredrik Mellem, leder av Oslo Arbeidersamfunn, tok mandag til orde for et mistillitsforslag mot Listhaug.

«En vil med rette kunne spørre seg om opposisjonen egentlig gjør jobben sin, hvis den ikke nå følger opp ved at det fremsettes et mistillitsforslag mot statsråden», skrev Mellem i et debattinnlegg i VG.

I sin tale til partiets landsstyremøte tirsdag tok han på nytt et kraftig oppgjør med justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Støre slo fast at samboerskapet med Frp har ført Høyre og regjeringen «til uanstendighetens utmark».

– På en helg ble noe i norsk politikk endret, sa Ap-lederen til langvarig applaus fra møtedelegatene.

Etterpå ble han av pressen spurt om Ap vil støtte eller selv fremme et mistillitsforslag mot den kontroversielle Frp-statsråden.

– På et mellommenneskelig nivå vil de fleste si at de ikke har tillit til denne personens meninger, men Ap har ikke tatt en beslutning om å reise mistillitsforslag, svarte Støre og sendte ballen videre til statsministeren.

– Inntil videre er det en avklaring fra Erna Solberg vi ber om, tilføyde han, ifølge NTB.

Listhaug selv hadde ikke anledning til å kommentere denne saken overfor Dagsavisen tirsdag.

