I kveld setter NRK søkelyset på regjeringens innstramming i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP).

KrF var invitert til å delta i debatten, men noen timer før debatten skal starte har partiet trukket seg.

– Synd, for da får vi ikke vite hva KrF mener om at tusenvis av syke mennesker kastes av AAP over natta og henvises til sosialhjelp, skriver programleder Solvang på Facebook.

Dagsavisen har forsøkt å få tak i Toskedal i KrF, men han har foreløpig ikke svart.

Massiv kritikk

Regjeringen fikk flertall for å endre AAP-regelverket i 2017. Endringene trådte i kraft 1. januar i fjor. Stønadsperioden ble redusert fra fire til tre år. Vilkårene for å få forlengelse ble også kraftig skjerpet.

Kritikken mot innstrammingen har vært massiv. Leger og advokater mener den rammer syke mennesker urimelig hardt. Mange av dem som har mistet stønaden har sett seg tvunget til å søke om økonomisk sosialhjelp.

Sist uke gikk Legeforeningen og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon ut i Dagsavisen og krevde at regjeringen tar grep for å sikre at syke mennesker ikke blir sosialklienter.

Hva mener KrF?

Da innstrammingen ble vedtatt i Stortinget i 2017, var Kjell Ingolf Ropstad klar på at KrF ikke kunne støtte regjeringens innstilling. KrF ville ikke at det skulle settes en tidsbegrensing i unntaksbestemmelsene for å få forlengelse ut over makstida.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Partiet mente at strenge varighetsbegrensninger kunne gi flere uføretrygdede, og de var også imot at det skulle innføres en karensperiode på 52 uker for AAP-mottakere som mister ytelsen.

KrFs Geir Toskedal skulle egentlig vært med i kveldens debatt, men har nå trukket seg. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Toskedal, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for KrF, har tidligere uttalt til Dagsavisen at KrF «arbeider for fullt med AAP-saken».

– Den har mange sider og er en viktig velferdsordning for mange. Som nyinnsatt på Stortinget etter regjeringsskiftet, og også i ny komité med store saksfelt, ønsker jeg å arbeide grundig internt med en så alvorlig sak, skrev Toskedal i en e-post til Dagsavisen.

Både Ap og SV vil reversere regjeringens innstramming i AAP-regelverket. Partiene har bedt om hjelp fra KrF for å få flertall. Det er Lise Christoffersen som har kjørt saken for Ap. Til Dagsavisen har hun uttalt:

- KrF må bruke sin plass i regjeringen til å kjempe for mennesker som har det vanskelig. De stemte sammen med oss mot innstrammingen i 2017. Hva gjør de nå?

Anniken Hauglie (H), arbeids- og sosialminister, skal representere regjeringen under kveldens debatt.