Innenriks

Politiets utlendingsenhet (PU) hevder at bygget til den frikirkelige menigheten Nytt Liv i Fitjar, der trebarnsfamilien hadde søkt tilflukt, ikke er et kirkerom.

– Siden april 2017 har husets funksjon vært bolig for de nå pågrepne personene, sier seksjonsleder Håvard Bekk i PU til NTB. Han sier at politiet har brukt flere metoder for å stadfeste opplysningene.

– Vår vurdering er at dette huset ikke omfattes av retningslinjene, sier han.

Det er både biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, og generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd, sterkt uenig i.

Brudd på retningslinjene

– Så lenge et bygg brukes til gudstjenester eller lignende forhold, så er det å betrakte som et kirkebygg, slår Refsdal fast overfor NTB.

– Slik jeg kjenner saken, ser det ut til at dette er brudd på retningslinjene fra Justisdepartementet, sier han.

I retningslinjene heter det at «Av respekt for kirken er det som hovedregel ikke aktuelt for politiet å gå inn i kirker og bedehus». Reglene gjelder også kirkebygg tilhørende trosretninger utenfor den norske kirken.

I Fitjar kommune er bygningen registrert som bedehus/menighetshus, og ifølge Nordhaug var bygningen tydelig skiltet.

– Det holdes regelmessig møter her, senest kvelden før politiet aksjonerte. Dette må betraktes som et forsamlingshus for denne menigheten. Det er ingen tvil om at familien var i kirkeasyl, slår han fast.

Nordhaug har nå oppfordret Norges Kristne Råd til å be justisminister Sylvi Listhaug (Frp) om et møte for å drøfte forhold rundt kirkeasyl.

Listhaug ble varslet i forkant av fredagens aksjon, opplyser Justisdepartementet.

Dramatisk

Tidlig fredag morgen knuste politiet en rute og tok seg inn i bygningen der foreldrene og de tre barna på fem år, fire år og tre måneder lå og sov.

– Det var en dramatisk aksjon, rene kommandoraidet, sier pastor i menigheten Frank Håvik til lokalavisa Stord 24.

PU ønsket fredag ikke å opplyse hvor familien er fraktet hen eller når de vil bli sendt til Afghanistan.

– På generelt grunnlag kan vi likevel si at vi ønsker å gjennomføre uttransporteringer kort tid etter tidspunktet for pågripelse, opplyser kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset til NTB.

Kom i 2015

Familien kom til Norge i 2015. Foreldrene hevder de er forfulgt fordi de rømte for å gifte seg. Faren har senere konvertert til kristendommen.

Både UDI og UNE har avvist søknaden om asyl. Familien fikk først medhold av byfogden i Oslo, men i november i fjor besluttet Oslo tingrett å opprettholde asylavslaget. Saken er anket til lagmannsretten, som har berammet ny rettssak til 18. juni neste år.

Familiens advokat Jostein Løken sa fredag formiddag at han foreløpig ikke har snakket med dem.

– Men jeg har snakket med deres representanter, som er sjokkert over det som har skjedd. Jeg har bedt PU om opplysninger, men har ennå ikke hørt noe, sier han.

NTB har bedt Justisdepartementet om en kommentar til påstanden om at politiet har brutt retningslinjene om kirkeasyl, men fredag ettermiddag var det ikke kommet svar.

Politikere reagerer

Både SV og Kristelig Folkeparti reagerer kraftig på saken. š

– Det er ingenting i saken som kan rettferdiggjøre en slik brutal aksjon mot barn og å bryte kirkeasylet, sier SVs Karin Andersen, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, til NTB.

Asyl- og innvandringspolitisk talsperson i KrF, Torhild Bransdal, framholder at kirkeasyl er en ordning med historiske røtter.

– Kirkerommet er et hellig sted hvor maktbruk ikke skal finne sted, slår hun fast.

NTB