Jussprofessorer tror ikke Eirik Jensen når fram med anke

Forsvareren til Eirik Jensen, advokat John Christian Elden, har anket fagdommernes avgjørelse om å sette til side juryens kjennelse i Borgarting lagmannsrett. Juryen hadde ikke det nødvendige flertallet for å svare «skyldig» på om Jensen er skyldig i å ha bidratt til smugling av narkotika.

Til NRK sier professor Jo Stigen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo at han har liten tro på at Elden vil nå fram med anken.

– Jeg ser ingen mulighet for at det skal skje. Han griper et halmstrå, og det er kanskje en litt desperat handling. Dette er en mulighet fagdommerne har, og her har de gjort det på helt riktig måte, fordi de mener utvilsomt at Jensen er skyldig, sier Stigen.

Han støttes av professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Tromsø.

– Man kan anke saksbehandling og lovanvendelse, men det er i alle fall ingen saksbehandlingsfeil i denne kjennelsen man kan anke til Høyesterett, sier Rui.

Heller ikke advokat Frode Sulland har troen.

– Jeg har ikke selv observert noen form for saksbehandlingsfeil som er begått, og det er det ene ankegrunnlaget man kan ha. Så kan man anke over fagdommernes lovanvendelse, men der er nåløyet svært trangt, sier han til NRK.