«Kvinnefiendtlige KrF, arbeiderfiendtlige Venstre, rikmannsvennlige Høyre og klimafornektende, rasistiske Frp. Dette blir gøy...», skrev SU-leder i Buskerud Erlend Ødegård Kåsereff, på Facebook, etter at Solberg, Grande, Ropstad og Jensen hadde presentert sin nye regjeringsplattform torsdag kveld.

Det falt flere av Fremskrittspartiets unge tungt for brystet. Blant de indignerte var Thomas E. A. Klingen, FpU-formann i Viken, som var først ute med å gratulere Kåsereff med «saklig debattnivå».

– Det å kalle et parti rasistisk ødelegger det offentlige ordskiftet. Kåsereff grumser til det som kunne vært en saklig debatt om den nye regjeringsplattformen, mener nestleder i Viken FpU Carl William Nordby fra Lier.

Han frykter slike bemerkninger kan bidra til at unge kvier seg for å engasjere seg i politikken.

Ingen reagerte på at Kåsereff også kalte partiet klimafornektende.

Ikke langt unna

– I etterpåklokskapens lys, synes du det var riktig å legge ut en slik kommentar?

– Når et av verdens rikeste land, med Frp i regjering, ikke engang klarer å oppfylle FNs ønske om å ta imot 5.000 kvoteflyktninger. Når de utelukkende framstiller flyktninger som et problem – som om de har forlatt alt de kjente og la ut på en livsfarlig ferd for moro skyld. Når de er blant verstingene til å videreføre norsk våpeneksport til totalitære regimer. Når partiet deres ble stiftet av en mann som var aktiv rasist og som støttet apartheid. Når de lar folk som Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen bli ministere og uttale seg som de gjør. Ja, så er det vel ikke så langt unna sannheten å kalle dem rasister, svarer Kåsereff.

Han står fullt og helt inne for sin kommentar.

Må tåle det

FpUs Carl William Nordby reagerer sterkt på at SUs Erlend Ødegård Kåsereff stempler ham og hans partifeller i sosiale medier. Nordby sier det er stor forskjell på «litt hard retorikk» og rasisme.

– Men når Per-Willy Amundsen foreslår å kutte i barnetrygden, for innvandrerfamilier med flere enn tre barn, så må det kunne sies at han forskjellsbehandler folk ut ifra etnisitet?

– Dette var ikke Frp-politikk, og det ble da også behørig tilbakevist av flere partikollegaer. Det var heller ikke dette Amundsen mente. Uansett er det ikke noe nytt at venstresiden vrir og vrenger på det vi mener, men det betyr ikke at vi er rasister.

– Likevel kan man vel ikke nekte for at et parti, som markedsfører seg med sin strenge innvandringspolitikk, tiltrekker seg enkelte fremmedfiendtlige elementer?

– Vår strenge innvandringspolitiske linje har ikke noe med rasisme å gjøre. Jeg tror rasister tiltrekkes av de fleste partier – og finnes i de fleste partier. Kåsereff hevder også at vi omtaler kvoteflyktninger som et problem, men problemet er ikke at de er flyktninger. Dette handler om hvor mange vi klarer å integrere og gi et verdig liv, mener Carl William Nordby.

– Om de blir krenka av dette må de nok bare tåle det, konstaterer Erlend Kåsereff.

