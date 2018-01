Innenriks

Ap-leder Jonas Gahr Støre snakket mandag ettermiddag om tilliten til Trond Giske og den omdiskuterte behandlingen av varslerssakene, i åpningen av det ekstraordinære landsstyremøte på Gardermoen.

– Håndteringen har vært rettferdig og etterettlig. Jeg er trygg på at den vil tåle historiens kritiske lys, sier Ap-lederen.

Han gjentok at Giske har fått kommet med sin versjon i to møter, og at han har fått tre uker til å komme med ytterligere informajson. Giske har i denne perioden vært sykemeldt.

– Å vente lenger ville skadet parti, mener Støre.

Han viser til at en forlengelse av kunne forverret situasjonen til varslerne, og at han mener saken er godt opplyst.

– Bryt meninger, slutt rekkene

Ap-lederen annerkjenner også at det er krevende å holde på samholdet i motgangstider. Han pekte på at det ansvaret nå ligger hos han, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

– Min oppfordring til dere er: Bryt meninger. Vær uengi. De beste løsningene kommer når våre meninger brytes mot hverandre, sier Støre.

Og understreker at takhøyden for dette kan bli større i Ap, enn den er i dag. Samtidig var han rask til å slå ned på solospill og egne agendeer.

– Jeg håper jeg har dere med dere når jeg sier: Dette landsstyremøte markerer at det er tid for å slutte rekken, sier Ap-lederen.

– Tillit kan vinnes tilbake

Før Støre tok til talersstolen har sentralstyret sagt sitt om Giskes skjebne. Han har allerede trukket seg som nestleder, og sentralstyret vedtok i dag at det er unaturlig at han fortsetter i sentralstyret.

Ap-lederen understreker samtidig at Giske skal tas godt imot når han tar opp igjen arbeidet som stortingsrepresentant for partiet. Støre åpner også for at Giske kan gjenoppbygge tillit i partiet.

– Tapt tillit kan vinnes tilbake. Vi er kamerater, også etter nedtur, sier Støre.

Vil ikke slippe metoo

Støre har gitt uttrykk for at han tror metoo-bevegelsen kan bli en sak som kan løfte partiet. I dag innleder han landsstyretalen med å trekke Aps likestillingshistorie, fra kampen for selvbestemt abort til Gros kvinneregjering.

Han knytter metoo til et nytt likestillingskapittel.

– Metoo handler om at noen bruker sin maktposisjon til å begrense andres frihet. Mønsteret er til å kjenne igjen; Mennesker som setter seg over andre, bruker sin makt, sårer dem, krenker dem, trår over deres grenser. Tar fra mennesket frihet. Arbeiderpartiets oppdrag er å kjempe imot akkurat det, sier Støre.

Takket varslerne

Ap-lederen avsluttet med å takke varslerne som har stått fram i Ap og i andre partier.

– Jeg vet at det har kostet for dere. Jeg vet at det har krevd mot. Jeg har sett sårbarheten dere har følt, sier Støre.

Han understreket at det som hadde gjort mest inntrykk på ham de siste ukene er disse varslernes historier.

Trøndelag gir opp kamp for Giskes plass

Fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Arbeiderparti sier det ikke er naturlig å gå videre med å kjempe for Trond Giskes plass i sentralstyret.

– Fra Trøndelag har vi hele tiden vært klar på at vi mener at Giske har en plass i sentralstyret. Nå registrerer jeg at et samlet sentralstyre, som er bredt sammensatt, uttrykker at det ikke er naturlig at han møter. Det tar jeg til etterretning, sier Mevassvik til NTB.

Rett før Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk på talerstolen for å åpne det ekstraordinære landsstyremøtet på Gardermoen mandag, avblåste Mevassvik kampen om Giskes plass i sentralstyret:

– Jeg ser ikke at det er verken naturlig eller mulig å gå videre med den saken nå, sier hun, og legger til at det heller ikke blir aktuelt å reise spørsmålet om et ekstraordinært landsmøte.

