– Jeg hadde lyst å kaste den jævla saksofonen hver eneste meter helt til toppen, sier Håkon i en pressemelding.

16. mai besteg han verdens høyeste fjell for å fullføre drømmen om å være den første i historien til å holde konsert der. På vei opp fikk han frostskader i tærne, og kunne ikke lenger føle sine egne fingre. Det hjalp heller ikke at oksygennivået ble lavere og lavere.

– Det var veldig tungt både fysisk og psykisk. I slike høyder tar det lang tid å venne seg til lite oksygen, noe som gjør at vi bor lenge i basecamp på 5300 moh. I telt bodde vi oppå en isbre hvor det gikk snøskred rundt fem ganger daglig. Det sliter på psyken å være i konstant risiko.

Toppen av Mount Everest er 8848 meter over havet. Oksygennivået ligger på rundt 30 prosent. Da blir det vanskeligere å spille et blåseinstrument enn vanlig. I videoen kan man se at han sliter med å få med seg både fingre og pust når han skal spille.

– Jeg slurvet masse, men jeg var ikke der for å spille verdens fineste konsert. Heller for å bevise at konseptet er mulig, samt skape en unik musikalsk story som jeg kan formidle videre. Jeg er opptatt av at mennesker presse grenser, og dette er min måte å ta ansvar, sier Håkon.

– Jeg var nødt til å sitte under konserten for å ikke besvime på toppen, tilføyer han.

