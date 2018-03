Innenriks

– Vi har varslet stortingsgruppa om at det kan bli et gruppemøte mandag ettermiddag. Det ser vi som helt naturlig sett i lys av situasjonen som har oppstått, og det forhold at KrF skal ha et landsstyremøte tidligere på dagen, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

– Det er egentlig bare en framskynding av gruppemøtet som vi skulle avholdt på onsdag, tilføyer han.

Partienes statsråder deltar normalt under gruppemøtene på Stortinget. Det vil være tilfellet mandag også. Justisminister Sylvi Listhaug har allerede avlyst et planlagt besøk til Svalbard søndag og mandag, men hva som blir utfallet av det som tegner til å bli et høydramatisk politisk døgn fram til mistillitsforslaget tirsdag kommer til behandling, vil Limi ikke spekulere på.

– Vi avventer KrFs beslutning og tar det derfra. Jeg håper fortsatt konklusjonen blir at KrF ikke ønsker å støtte mistillitsforslaget, men at de nøyer seg med kritikken som alt er uttrykt og den unnskyldning som Stortinget har fått, sier han.

På spørsmål fra NTB om han er urolig for utviklingen i saken, svarer Limi som følger:

– Det er en viss usikkerhet rundt dette, for nå er det jo flere partier som har sagt at de vil støtte mistillitsforslaget. Nå er det opp til KrF, og jeg ser jo fram til å få en avklaring på mandag.

t. (NTB)