Innenriks

Av Aslak Bodahl

Det fremkommer av årets helsepolitiske barometer fra Kantar TNS.

– Finansiering skal ta utgangspunkt i pasientenes behov, ikke i ønsket om størst profitt, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Pasientens behov

42 prosent mener sykehjem som drives av kommunene er best for pasienter og pårørende, ifølge barometeret. Seks prosent mener sykehjem med kommersielle private aktører er å foretrekke. For 23 prosent spilte det ingen rolle, mens 12 prosent av de spurte foretrekker de ideelle private.

Bys standpunkt er at profittbasert privatisering av offentlige helsetjenester er uheldig og truer prinsippet om lik tilgjengelighet til helsetjenester og god ressursutnyttelse av samfunnets penger.

– Et forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for ansatte blir også best ivaretatt når pasientenes og samfunnets behov settes foran interessene til kommersielle aktører som er ute etter profitt, understreker forbundslederen i NSF.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Topp i 2018

Andelen som foretrekker at sykehjemmene drives av kommunene har gått opp og er nå større enn noen gang – fra 37 prosent i 2016 og 35 prosent i 2017 til 42 prosent i 2018. NSF-medlemmene ønsker at det offentlige ikke bare skal finansiere, men også stå for tjenesteytingen i helsesektoren.

– Vi har medlemmer som gjør en flott jobb som sykepleiere i det private. Det private skal være et supplement, og vi vet i dag at det også leveres gode tjenester der, sier Eli Gunhild By.

– Vår holdning er at finansieringen og prioriteringen skal ta utgangspunkt i pasientene og behovet for helsehjelp fra brukerne og de pårørende, føyer hun til.

Støtte i befolkningen

Det er viktig for NSF at privat profitt ikke er førende for hvordan sektoren drives.

– Det er vår klare holdning, og det er gledelig for oss at dette prinsippet har så bred støtte i befolkningen, påpeker forbundslederen.

Spørsmålet om sykehjem i undersøkelsen var som følger: «Sykehjem drives i stor grad av kommunene, men det er også innslag av ideelle private og kommersielle private som driver sykehjemmene på oppdrag for kommunene. Hva mener du er best for pasientene og de pårørende?»

2.072 personer besvarte spørsmålene i undersøkelsen som offentliggjøres mandag. Det årlige barometeret er Norges eneste og største på hva folk mener om helsespørsmål. (ANB)