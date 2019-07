Funnet omtales som lite av Equinor. Det er gjort i letebrønnen Lille Prinsen Outer Wedge, og det er estimert å inneholde mellom 5 og 25 millioner fat olje.

Det er foreløpig ikke konkludert om funnet er drivverdig.

Brønnen ligger om lag 1 kilometer fra brønnen Lille Prinsen, hvor det i fjor sommer ble gjort et utvinnbart funn av olje. Det er Equinor som er operatør i feltet som ligger 200 kilometer vest for Stavanger, og 5 kilometer nordøst for Ivar Aasen-feltet.

Det ble også nylig gjort et mindre oljefunn i Klaff-brønnen, som ligger om lag 1 kilometer fra Johan Sverdrup-feltet i midtre del av Nordsjøen, ifølge Equinor.

Ifølge Equinor er det så langt ikke mulig å fastslå om oljefunnet er produserbart, ettersom det er gjort i oppsprukket grunnfjell.

