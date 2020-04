Fylkeskommunen har siden 12. mars gjennomført digital undervisning for videregående skoleelever, samme dag som regjeringen stengte landets skoler og barnehager. Det vil gjelde også etter påske.

– Vi vil at folk skal kunne gå inn i påskeferien med mest mulig forutsigbarhet for hvordan de skal planlegge dagene etterpå, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) på Viken fylkeskommunes nettsider.

Til Dagsavisen Fremtiden forteller fylkesrådslederen at de ansatte ved skolene trenger tid til å planlegge hvordan de skal tilpasse undervisningen fra digital undervisning til fysisk undervisning, med de smittevernreglene som fremdeles finnes.

– Vi ønsker ikke at medarbeidere skal bruke påskeferien på å planlegge tilpasningene, forklarer han.

Kollektivselskapene trenger også tid til å lage en løsning for å tilby skoleskyss som overholder reglene for avstand.

– Mange steder i Viken er skolekjøringen på ordinære ruter i rushtiden. For å kunne overholde tometersregelen, må man ha tid til å planlegge dette.

Fylkesrådslederen sier at det er vanskelig å si sikkert hvordan situasjonen ut over våren blir. Onsdag 8. april vil regjeringen redegjøre for hva som blir myndighetenes tiltak etter påske, og da vil også Viken ta en ny vurdering.

– Vi vil følge utviklingen og myndighetenes råd fortløpende. Om myndighetene ønsker å slippe opp eller pålegger nye tiltak, skal vi selvsagt justere oss raskest mulig i tråd med disse, sier Halvard Ingebrigtsen.

– Vi ønsker å fortelle allerede nå at vi i hovedsak fortsetter ordningen med digital undervisning og jobbing hjemmefra i alle fall den første uka etter påske. Vi trenger uansett noe tid på å forberede en overgang tilbake til «normalen», forteller han.