Slik blir 17. mai-programmet der du bor

17. mai-general Mads Hilden sitt mantra siden det ble bestemt at årets grunnlovsfeiring ikke blir som vanlig, har vært at feiringen ikke skal bli noe mindre samlende selv om vi ikke fysisk får lov til å være sammen.

Med 17. mai-komiteen og andre støttespillere, har de dermed funnet på ideen med et tv-program fra Quality River Station Hotel fra klokken 8.00, båtkortesje fra Tangen båthavn, veteranbilkortesje gjennom hele kommunen, og et digitalt barnetog som gjør at den kanskje største tradisjonen likevel blir holdt ved hevd.

Alle barneskolene i kommunen har nemlig fått besøk av noen som har filmet, slik at barnetoget går av stabelen klokken 10.00 som vanlig. Ut over det blir det innslag fra hele kommunen med flaggheising, kransenedleggelser, korpsmusikk og stemningsrapporter ut over dagen.

De tradisjonelle togene byttes ut med bil og båt

Klokken 11.00 går startskuddet for veteranbilkortesjen, som skal kjøre gjennom hele kommunen. Halvtimen senere blir det festgudstjeneste fra Bragernes kirke, med innslag fra andre kirker i kommunen. Klokken 13.00 blir det avfyrt 21 skudd fra Holmenokken, og etter den siste salven er avfyrt blir det oppfordret til å stemme i når hele nasjonen skal synge «Ja, vi elsker».

Etter nasjonalsangen starter båtkortesjen fra Tangen båthavn, som skal kjøre oppover Drammenselva. Her er det mange som har pyntet båtene sine, og som både skal spille korpsmusikk og prøve å skape en slags folketogstemning.

Klokken 14.30 blir det kulturelle innslag fra årets festforestilling med Musikkens venner, og gjennom hele dagen skal korpsene marsjere og spille på ulike deler av kommunedelene.

Fellesprogram 17. mai:

Kl. 08.00: Saluttering fra Holmennokken (Tre skudd)

Kl. 11.00 – 14.00: Veteranbilkortesje gjennom hele kommunen

Kl. 13.00: Saluttering fra Holmennokken (21 skudd. Nasjonal markering)

Kl. 13.00: Båtkortesje starter fra Tangen båthavn og kjører oppover Drammenselva.

Slik er programmet bydel for bydel:

Mjøndalen, Åsen, Steinberg, Ytterkollen, Krokstadelva, Stenseth, Solbergelva og Solbergmoen:

Kl. 08.00 – 13.00: Flaggheisinger og kransnedleggelser. Solberg musikkorps, Eiker Janitsjar og Krokstad Solberg skolekorps spiller på ulike steder i kommunedelene gjennom dagen.

Åskollen, Skoger og Konnerud:

Kl. 08.00 – 13.00: Flaggheisinger. Kransnedleggelser ved minnesmerker/statuer. Korpsene spiller i kommunedelene.

Åssiden, Øren og Bragernes:

Kl. 07.00 – 10.00: Kirkeklokkene i Bragernes kirke kimer. Flaggheisinger på skoler, torgene og bybrua. Kransnedleggelser ved minnesmerker/statuer. Korpsene spiller i kommunedelene.

Danvik, Austad, Fjell, Brandenga og Tangen:

Kl. 07.30 – 13.00: Flaggheisinger. Kransnedleggelser ved minnesmerker/statuer. Korpsene spiller i kommunedelene.

Strømsø, Rødskog og Gulskogen:

Kl. 08.00 – 13.00: Flaggheisinger. Kransnedleggelser ved minnesmerker/statuer. Korpsene spiller i kommunedelene.

Kl. 11.00: Drammen Jern musikkorps spiller minikonsert på Papirbredden.

Svelvik, Berger og Nesbygda:

Kl. 07.00: Saluttering fra Batteriøya.

Kl. 08.00 – 13.00: Flaggheisinger, tale og nedleggelse av blomsterkranser. Svelvik Musikkorps spiller på ulike steder i kommunedelen gjennom dagen.

Kl. 11.00 – 13.00: Nesbygda Brass spiller flere ulike steder mellom Hella og Tørkop.

Kl. 13.00: Saluttering fra Batteriøya (21 skudd)



Programmet for den digitale tv-sendingen:

Kl. 08.00 – 10.00: Flaggheisinger, kransnedleggelser, korps og stemningsrapporter fra kommunen.

Kl. 10.00: Barnetoget starter! 17. maitog i opptak fra alle barneskoler i kommunen.

Kl. 11.30: Festgudstjeneste fra Bragernes kirke og innslag fra øvrige kirker i kommunen.

Kl. 12.30: Tale v/ordfører Monica Myrvold Berg

Kl. 12.50: Intervju v/ 17.mai-sjef Mads Hilden

Kl. 13.00: Saluttering (21 skudd). Hele Norge synger tre vers av «Ja vi elsker». Forsangere: Bragernes kirkes jentekor.

Kl. 13.10: Live fra ulike markeringer i kommunen, med stemningsrapporter.

Kl. 14.00: Tale ved russepresident på Drammen VGS. og hilsener fra russestyrene i kommunen.

Kl. 14.30: Kulturelle innslag. Utdrag fra festforestillingen 17. mai v/Musikkens venner