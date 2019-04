Ørdføreren i Nedre Eiker stanset avstemning om bypakka

Frps forsøk på å få skrinlagt Buskerudbypakke 2 og bompenger i drammensområdet ser ut til å mislykkes i denne omgang. Partiet prøvde seg først med en interpellasjon som ble stanset i fylkestinget i forrige uke, og tirsdag ettermiddag gjorde partiet et nytt forsøk på å få saken stemt over i Nedre Eiker, men ordfører bent Inge Bye sa nei til at saken skulle stemmes over. Dermed utsettes avstemningen til 22. mai i nedre Eiker.

Frp har også fremmet en interpellasjon om å skrinlegge BBP2 i bystyret i Drammen senere tirsdag ettermiddag, men det ligger an til at partiet heller ikke får flertall der.

Ordføreren fikk ros fra både SV og KrF for sin håndtering av saken, mens Frps Kristin Løvås Gjerde, som fremmet interpellasjonen, raste og karakteriserte avgjørelsen som udemokratisk.

Bye forklarer overfor Fremtiden at han synes det ville vært upassende å behandle Buskerudbypakke 2 i kommunestyret nå.

– Jeg utsatte avstemningen fordi dette har såpass store konsekvenser at det ville vært uforsvarlig å behandle det nå. Jeg tok også signaler fra Høyres gruppemøte i går, hvor det kom fram at de ønsker å få saken belyst nærmere. Det er ikke praksis hos oss å vedta en interpellasjon, sier Bye.

– Når kom du fram til at du ville stanse avstemningen?

– Det har nok ligget der en stund, men det ble ekstra klart da det kom svar fra samferdselsministeren om at han ikke ville garantere for Holmenbrua og Strømsåstunnelen.