Politiet: Boligblokk-brannen i Drammen spredte seg raskt

På dette tidspunktet vet de ikke hva som var årsaken til brannen, men dette skal etterforskes videre av politiet.

– Vi vet bare at det startet på terrassen i niende etasje, og at brannen spredte seg raskt til takkonstruksjonen som var fylt med papp og isopor som gjorde at det begynte å brenne ganske raskt, sier politiets operasjonsleder Tommy Eriksen til Drammens Tidende torsdag morgen.

Boligblokken på Fjell i Drammen ble onsdag ettermiddag rammet av en kraftig brann, som spredte seg til store deler øverst i blokken. Først utpå kvelden hadde brannmannskapene fått kontroll på flammene.

Nødetater var fremdeles på stedet dagen etter brannen. (Hina Aslam)

Ingen ble skadd, men det er store materielle skader etter brannen. Det er meldt inn flere titalls skademeldinger, og dette er ventet å øke. I løpet av natten falt store deler av fasaden ut.

– I natt har vår jobb vært å passe på at ingen beveger seg innenfor området som ikke er regnet for å være trygt. Og også med tanke på at det er verdisaker til dem som bor her, og rett og slett passe på at det ikke kommer noen her og forsyner seg, sier politiførstebetjent Marius Fredriksen til DT.

Det dreier seg om ganske store deler av fasaden, så her blir det stengt for både fotgjengere og biltrafikk fram til det har blitt gjort en vurdering på dagtid om når det kan åpnes igjen, sier han.

Drammen kommune har innkalt til en pressebrifing om brannen klokken 13 torsdag, hvor representanter fra politiet og brannvesenet også vil være til stede.

Dagen etter brannen på Fjell i Drammen kommer konturene av skaden godt til syne. (Hina Aslam)

