Truer med å mørklegge fylkesveier – lei av å betale Vikens strømregning

I Viken finnes det mange gatelys som lyser opp fylkesveiene. Som eier har fylkeskommunen ansvaret for å drifte dem. Men siden 2013 har flere av kommunene hatt en konflikt med fylkeskommunen.

De betaler nemlig for strøm og drift av rundt 16.000 av fylkeskommunens gatelys.

Kommunedirektør Elisabeth Enger i Drammen kommune har sett seg lei av å betale strømregningen til Viken. (Arkivfoto)

Lei av å betale

Hvordan ansvaret falt på kommunene, kan fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp), ikke si med sikkerhet. Trolig var det en løsning som kom på plass da staten overførte ansvaret for riksveiene til fylkeskommunene.

En av kommunene som nå har bestemt seg for å dra ut stikkontakten på fylkesveienes 2.088 gatelys gjennom kommunen, er Drammen.

De er nemlig lei av å betale både strøm, utbedringer og feilretting på disse gatelysene. Saken ble først omtalt i Drammens Tidende, der rådmann Elisabeth Enger sier at hun har fått nok og setter en frist til 30. juni. Hvis fylkeskommunene ikke betaler strømregningen for første halvår på rundt 700.000 kroner, slår kommunen av strømmen.

– Ja, da blir det mørkt da, sier han og legger til at det er synd og at det kommer til å gå utover folk og trafikksikkerheten.

Han er ikke begeistret for Drammens trussel om å skru av strømmen.

– Det er litt unødvendig og dumt at Drammen kommune kommer med denne fristen når fylkeskommunen jobber med saken. Den kommer på bordet i fylkestinget nå i februar, når politikerne skal behandle handlingsprogrammet for samferdsel 2022–2025.

Martin Martinsen, leder for miljø og samferdsel i Asker kommune, sier at de håper på en løsning i samarbeid med fylkeskommunen. (Foto: Asker kommune)

Har ikke råd til å betale

Skinnes sier at fylkeskommunen foreløpig ikke har råd til å ta over strømregningen for veiene sine.

– Om vi betaler denne regningen vil flere kommuner ta kontakt om det samme, og dette har vi rett og slett ikke råd til. Vi må likebehandle alle kommunene i fylket og kan ikke overta strømregningen for gatelys bare for Drammen kommune, sier han.

Han sier det vil ta fem-seks år før fylkeskommune kan overta driften.

– Det mangler ikke på velvilje hos oss, men det er snakk om penger som vi ikke har. Får vi de 120 millionene vi trenger for å ta over driften, gjør vi det med en gang, sier han.

– I fjor hadde Viken fylkeskommune et overskudd på 700 millioner kroner, kunne man ikke ha brukt det?

– Nei, fordi fylkestinget var vedtatt å prioritere bruken av overskuddet fra 2020 på andre ting enn gatelys, forklarer Skinnes.

– Men, dette er jo en konflikt som har vart siden 2013, hvorfor har man ikke løst dette tidligere?

– Vi har prioritert å bruke penger på andre trafikksikkerhetstiltak som har vært nødvendige.

Fylkesrådsleder Olav Skinnes (Sp) i Viken fylkeskommune sier at de ikke har råd til å betale for driften av gatelysene de har ansvaret for. (Morten Brakestad)

Flere kommuner vil løse konflikten

Skinnes har god grunn til å tro at andre kommer vil sende strømregningen sin til fylkeskommunen. Både Asker kommune og Nordre Follo ønsker også løsning på konflikten.

Gamle Asker kommune tok en ryddejobb rundt 2009 og fikk levert fra seg ansvaret for å drifte fylkesveiene. Men nye Asker kommune har nå rundt 1.000 gatelys langs fylkesveier som de betaler for. Disse ligger i gamle Hurum og Røyken kommune.

– Det har vært usikkerhet rundt hvordan vi skal håndtere det, men slik det foreligger har vi et ansvar, og derfor har vi reparert og holdt det gående av trafikksikkerhetshensyn. Det skal sies at vi ikke er lovpålagt å belyse noen form for offentlige veier, men trafikksikkerhetens veiing har gjort at vi belyser store deler av veinettet, sier Martin Martinsen, leder for miljø og samferdsel i Asker kommune.

Både Asker og Nordre Follo er i kontakt med fylkeskommunen for å løse situasjonen. Asker har avtalt et møte i vår for å vurdere tilstand og eventuelt hva som skal til for å overlevere lyspunktene til Viken.

Nordre Follo vedtok i 2021 å starte dialogarbeidet med overføring av resterende veilys til fylket. Dette har de lagt opp til skulle bli løst innen 2023. De betaler rundt 400.000-500.000 kroner per år for fylkets veilys.

Selv om Monica Lysebo, kommunalsjef for eiendom, by og samfunn i Nordre Follo kommune, ikke er fornøyd med Vikens tidsaspekt på 5–6 år, har de ingen planer om å mørklegge fylkesveiene sine.

Antall gatelys på fylkesveier som driftes av kommunene:

Drammen 2241

Asker 1011

Nordre Follo 957

Eidsvoll 894

Øvre Eiker 828

Indre Østfold 790

Lillestrøm 704

Lier 630

Ås 620

Fredrikstad 513

Modum 477

Nes 460

Ullensaker 422

Kongsberg 407

Ringerike 405

Nannestad 399

Aurskog-Høland 343

Nesodden 327

Halden 301

Nittedal 253

Nesbyen 218

Vestby 200

Hole 199

Lunner 194

Ål 194

Enebakk 159

Moss 149

Krødsherad 141

Hemsedal 124

Flå 116

Nore og Uvdal 114

Skiptvet 113

Sarpsborg 102

Rakkestad 101

Aremark 99

Hurdal 89

Rollag 80

Flesberg 73

Frogn 71

Gjerdrum 71

Hol 70

Gol 65

Rælingen 64

Hvaler 63

Marker 63

Lørenskog 61

Jevnaker 55

Våler 38

Sigdal 26

Råde 12

Bærum 0





