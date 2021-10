Siktet mann er konvertitt: – Ikke kjent fra vår moské

På en pressekonferanse torsdag morgen sier politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt at de hadde fått flere bekymringsmeldinger om radikalisering rundt mannen som er siktet for å ha drept fem mennesker i Kongsberg onsdag kveld.

Han opplyser at mannen er konvertitt til islam.

– Vi har fulgt opp de meldingene som har kommet og har ikke fått noen meldinger i 2021 rundt radikalisering, forklarer Sæverud.

Styreleder i Kongsbergs eneste moské, Kongsberg Islamsk kultursenter, Oussama Tlili, tar sterk avstand fra angrepet.

– Dette er veldig trist. Det var barna mine som først fortalte meg hva som hadde skjedd. Jeg kunne ikke tro det, og tankene begynte raskt å svirre om dette var noen fra den høyreekstreme-siden eller en muslim.

Selv om den pågrepne mannen er konvertitt til islam, er det ikke kjent om angrepet var religiøst motivert. Mannen har ved flere anledninger vært i kontakt med norsk helsevesen.

Ikke kjent fra moskeen

Oussama Tlili sier at han ikke er kjent med at noen av medlemmene i moskeen passer gjerningsmannens beskrivelse som dansk og konvertitt.

– Han er ikke kjent fra vår moské. Det er veldig få ganger noen med skandinavisk bakgrunn har henvendt seg til moskeen eller har vært med på arrangementene våre.

Moskeen har eksistert i Kongsberg i snart 14 år, og har 360 medlemmer. Som følge av gårsdagens hendelser, har de bestemt seg for å holde dørene stengt i dag.

– Mine barn kjenner de som er berørte og jeg føler meg også direkte berørt, og ønsker å stille opp for de som trenger meg.

Selv om motivet for angrepet ikke er kjent, er Tlili bekymret for hvordan angrepet vil påvirke muslimer i Norge, nå som det er kjent at den antatte gjerningsmannen er konvertitt til islam.

– Jeg er redd for hvilke konsekvenser det kommer til å ha for muslimer i Norge.