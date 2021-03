Over 100 dager siden sist: Ingen nye smittetilfeller i Drammen!

Det er nesten fire og en halv måned siden sist gang det var påvist null tilfeller i Drammen. Siden forrige smittefrie døgn er det påvist 2103 smittetilfeller i Drammen kommune, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Mange har opplevd tøffe tak på ulike måter under pandemien, så i dag er det lov å glede seg ekstra over at vi har klart å redusere smittetrykket så mye at vi går gjennom et døgn uten smitte, for første gang på 137 dager, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Totalt har Drammen kun hatt smittefire døgn fem ganger siden 1. september - og sist gang var altså 4. oktober.

For under en måned siden var smittetallene såpass høye at kommuneoverlegen ytret et håp om redusert smittetrykk og at det ville bli mulig å ligge stabilt under ti smittetilfeller om dagen. Kort tid etterpå skjedde det et markant fall i antall nye smittetilfeller som ble rapportert hver dag, og 24 av de 25 siste dagene har nå hatt færre enn ti nye tilfeller om dagen. 20 av disse 25 dagene har hatt fem eller færre rapporterte tilfeller.

– Vi forventet nok at vi skulle lenger ut på våren før vi kunne rapportere om null nye smittede i løpet av et døgn. Men det er selvfølgelig veldig gledelig når vi kan gjøre det allerede nå, sier Johannessen.

Nedgang to uker

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 29 nye smittetilfeller. Dette er seks tilfeller færre enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går. 17. september, altså for nøyaktig fem måneder siden ble det registrert 20 nye smittetilfeller de foregående 14 dagene. Siden den gangen, altså i løpet av fem måneder, er det kun to dager blitt registrert færre enn 29 smittetilfeller foregående to ukersperiode. Dét var 12. og 13. oktober. Da var tallet 28.

Kommuneoverlegen er spesielt glad for at smittetrykket er så lavt som det er nå, når samfunnet har gjenåpnet mye aktivitet og ulike tilbud. Dette gjør det forhåpentligvis tryggere for alle dem som har kunnet ta opp igjen fritidsaktiviteter eller benytte seg av andre tilbud som har vært stengt en lengre periode.

– Samtidig må vi fortsatt minne oss selv og hverandre på at vi bare er midt i februar. Det er en god del igjen av vinteren og sesongen som er ideell for virus som vil spre seg. Vi vet også at det er betydelig smitte i kommunene rundt oss, sier han.

Derfor er det viktig at folk fremdeles er forsiktige og følger smittevernreglene.

Her kan du teste deg

Alle som har behov for å koronateste seg, kan bestille tid til testing på Drammen kommunes nettside eller ringe 32 04 60 00. Drammen kommunes koronatelefon er åpen hver dag hele uka mellom klokka 08.00 og 22.00. Testingen er gratis og gjennomføres i Skogliveien 4 på Sundland. Det er skiltet fram til teststasjonen.

Alle som bor i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell, kan også benytte drop-in-teststasjonen på Fjell. Den er åpen mandager, onsdager og fredager mellom klokken 13.30 og 17.00.

Siden begynnelsen av mars har 2412 personer bosatt i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.