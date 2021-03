Drammensmann tiltalt for overgrep mot egen datter

En mann i 40-årene bosatt i Drammen må 16. februar møte i Drammen tingrett som tiltalt i en alvorlig overgrepssak. Det er satt av åtte dager i tingretten til saken.

Forholdene mannen er tiltalt for dreier seg om gjentatte seksuelle overgrep begått i drammensområdet mellom 2010 og 2017. Han er tiltalt for overgrep mot i alt tre personer, to av dem er familiemedlemmer - en av dem hans biologiske datter. Det er ifølge tiltalen snakk om gjentatte overgrep mot to av ofrene over flere år. Flere av overgrepene skal ha skjedd i familiens eget hjem.

De to var også mindreårige da overgrepene fant sted - den yngste jenta var seks år da overgrepene beskrevet i tiltalen begynte.

Mannen er tiltalt etter flere paragrafer, blant annet for seksuell omgang med barn under 10 år, og seksuell omgang med personer i nær familie. Han er også tiltalt for såkalt sovevoldtekt i et av tilfellene.

Forholdene han er tiltalt for, har en strafferamme på maksimalt 21 år. Men aktor Anders Funnemark hos riksadvokaten vil ikke si noe ennå om hva de vil legge ned påstand om.

– Det jeg kan si er at dette er en svært alvorlig sak, som etter loven har lang maksimumstraff, sier han.

Mannen er også tiltalt for oppbevaring av overgrepsmateriale, da han ifølge tiltalten har lastet ned både bilder og film som viste overgrep mot barn. Dette forholdet har en strafferamme på opp mot 3 år.

– Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans advokat Thor Bache-Wiig.

Ofrenes bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken, utover at den er svært belastende for dem.

