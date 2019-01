Det er mulig med to tog i timen mellom Oslo/Drammen og Kongsberg uten å bygge ut dobbeltspor, viser en utredning laget for SV.

Utredningen, som er laget av tidligere togplanlegger for NSB Jon Hammer, slår fast at dette er mulig å få til for en brøkdel av prisen som har kommet fram i tidligere Bane Nor-utredninger.

– Kan beholde Steinberg

– Vi har ikke fått alle grunnslagstall fra Bane NOR, men denne løsningen kommer kanskje på rundt halvannen milliard, istedenfor drøyt åtte milliarder kroner, og så slipper vi å vente både vinter og vår til over 2030, sier stortingsrepresentant for SV Arne Nævra om løsningsforslaget som mandag formiddag ble lagt fram på Hokksund stasjon.

Samtidig understreker han at en slik løsning vil gjøre det unødvendig å bygge ut dobbeltspor hele veien mellom Drammen og Kongsberg.

– Med denne løsningen trenger vi ikke dobbeltspor gjennom Steinberg, og det trenger ikke å gå gjennom dyrket mark, samtidig som vi kan opprettholde Steinberg stasjon, sier Nævra.

Ny stasjon

I utredningen som er gjort på vegne av SV belager man seg på to mindre utbygginger: fire kilometer forlengelse av dobbeltspor fra Gulskogen mot Daler, og en ny liten stasjon på Gomsrud, like ved der Kongsberggruppen holder til, som vil gjøre det raskere og enklere å pendle med tog for ansatte i Kongsberggruppen.

«Dobbeltspor Daler-Drammen er i forhold til andre strekninger et enkelt og rimelig prosjekt. Fra Gulskogen stasjon til Drammen stasjon ligger skinnene klare. Mellom Daler og Gulskogen er arealet langs sørsiden av dagens linje enkelt tilgjengelig for utbygging av nytt parallelt spor,» står det i utredningen.

Prislappen er anslått til 1.045 millioner kroner–242 millioner for nytt kryssingsspor og stasjon på Gomsrud og 803 millioner for fire kilometer med dobbeltspor på strekningen Gulskogen-Daler.

– Til sammenligning er Bane Nors anslag at det koster 8,2 milliarder med dobbeltspor hele veien til Kongsberg, sier Nævra.

Ikke raskere

Bane NOR har utredet hvordan man skal kunne få reisetiden ned i én time på strekningen Oslo-Kongsberg. I utredningen som er gjort for SV blir reisetiden omtrent som nå: én time og 20 minutter.

– Det blir omtrent samme reisetid til Kongsberg, men vi får ned reisetiden til Kongsberg-gruppen, fordi man kan gå fra Gomsrud og rett over brua og til arbeidsplassene der. Her har vi festet oss ved at alt er så mye billigere enn hva Bane NOR har forslått, sier Nævra.

Han understreker at man om ønskelig kan bygge ut hele strekningen med dobbeltspor senere.

– Når kan dette alternativet tidligst stå klart?

– Hvis vi får det inn i første delperiode på neste Nasjonal Transportplan (NTP), som starter i 2021, snakker vi om halvannet års utbygging. Da snakker vi kanskje om 2024 eller 2025, svarer Nævra.

Avventende

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet har følgende å si om utredningen:

– Vi må vi se litt nærmere på det for å kunne gi et godt svar om hvor realistisk dette er. Vi vil ikke skyte ned dette nå, og vil kikke nærmere på det.

Han understreker at reisetiden, og å få denne ned i én time mellom Oslo og Kongsberg også var en viktig faktor i Bane Nors egen utredning.

– Vi kan ikke øke noe mer trafikk på strekningen før arbeidene mellom Drammen og Gulskogen er fullført, så vi ser på dette som et innspill til neste NTP, sier han.

– Hva tenker du om at Nævra tror det kan være mulig å fullføre denne utbyggingen i 2024 eller 2025?

– Fristene på Intercity-utbyggingen er allerede skjøvet fram noe, og vi er vel ikke ferdige med arbeidene vi holder på med nå i Drammen før rundt den tida, så det høres veldig optimistisk ut, svarer Horris.