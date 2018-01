Lokale nyheter

– Det er sykt mye å sette seg inn i. Embetsverket løper med fullt tempo. Det er veldig stas og litt uvirkelig, sier Rebekka Borsch.

Borsch fikk vite at hun skulle bli statssekretær kun et halvt døgn før den offisielle utnevnelsen på onsdag. Nå er hennes nærmeste leder forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Hvordan vil du beskrive Nybø?

– Iselin kjenner jeg fra da jeg startet i Venstre. Vi har sittet sammen i programkomiteen og i landsstyret i Venstre. Jeg skal være der og støtte opp under hennes arbeid og være stedfortreder når hun er på reise.

Hva blir de viktigste tingene å fokusere på for deg i den nye rollen?

– Min viktigste rolle er å være der for statsråden og å være der som stedfortreder. Jeg skal snakke for statsråden når hun er ute eller er opptatt med andre ting. For Venstre er kunnskap og forskning blant de virkelig viktige sakene. Vi vil øke støtten til studentene og gi bedre tilbud til studentene sosialt og psykisk. Vi skal omsette målet om å få over én prosent av BNP til kunnskap og utdanning.

– «En stemme på meg er en stemme mot Frp», sa du i valgkampen. Står du ved det?

– Jeg har svart på det i flere runder. Jeg knivet mot en Frp-er i Drammen. Det sto mellom meg og ham, og derfor var dét mitt budskap.

Kritikken har haglet mot Venstre og mot Rebekka Borsch for at de nå har valgt å gå inn i regjering med Frp, til tross for å ha frontet skarp kritikk mot Frp før valget, men Borsch står på at avgjørelsen var riktig.

– Primærvalget vårt var å samarbeide med Høyre og KrF, men nå hadde vi et valg om å sikre at Norge er styringsdyktig. Ap sa i mange år at de ikke ville samarbeide med SV og Sp. Vi hadde et primærønske, men så ser man at det ikke går, og finner en ny løsning, sier statssekretæren.