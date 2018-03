Lokale nyheter

Først 20.17 i kveld startet togene å gå som normalt etter at en kontaktledning falt ned. På Asker stasjon strandet flere tusen passasjerer i den mest hektiske rushtiden, og køene var lange for alternativ transport for alle som skulle videre. Mens hutrende kalde og etterhvert utålmodige passasjerer sto og områdde seg over hele perrong 1 og stasjonsområdet forøvrig, ankom de som virkelig hadde kjent togkollapsen på kroppen: Anført av et slepetog, kom toget som opprinnelig hadde gått fra Oslo S kl. 14.05, men som ble sittende bom fast i Liertunnelen i nesten tre timer.

Blant dem var kollegene Kenneth Mandal og Frode Haugen i ABB i Skien, som hadde vært på jobbseminar i Oslo og tenkte det var smart å unngå rushet på hjemveien. Fire timer senere befinner de seg altså i en taxikø på Asker stasjon.

- Da vi hadde stått stille i Liertunnelen i et kvarter, kom det beskjed over høyttaleren om at vi sto fast. Meldingen var at vi skulle bli stående en halvtime. Likevel tok det to og en halv tine før hjelpetoget kom, fordi en ledning måtte jordes, forteller Mandal til Dagsavisen Fremtiden.

Kollegene forteller at det Ikke var aktuelt å få gå ut og bli evakuert langs sporet, så det var bare å forsøke å slappe av etter beste evne,

- Der vi satt, virket folk fattet, stille og rolige. Men vi hadde plasser i komfortvogna, sier Haugen. Han forteller at det ikke var noen form for servering ombord, og at kaffemaskinen sluttet å virke like etter at toget stanset.

- Det var veldig lite informasjon, sier han. Selv om folk behersket seg mens de satt fast i togsettet, hørte han at flere framsto som vesentlig mer stressa etterpå, da de kunne gå ut på Asker stasjon etter å ha blitt reddet ut av et hjelpetog.

Tar dere toget ofte, og vil dere fortsette med det?

- Én gang i året, sier Mandal.

- For meg var det første gang dette årtusenet. Og det blir den siste, sier Haugen,