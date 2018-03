Havva kastet hijaben på kvinnedagen

Lokale nyheter

Havva Cukurkaya (40) har gått med hijab siden hun var 20, men kvelden før 8. mars fant hun ut at hodeplagget skulle av.

– Det var egentlig en tanke jeg hadde hatt i hodet en stund. Jeg vurderte fram og tilbake og hadde tenkt å gjøre det mot sommeren. Så kom jeg på i går kveld at i morgen er det jo kvinnedagen. Jeg har vært litt syk og hadde magesår og var egentlig litt redd for å gjøre det, for å si det sånn. Men så fikk jeg en stemme inni meg som sa at det ikke var noen bedre anledning for å gjøre det enn nå, sier Havva Cukurkaya til Dagsavisen.

Ingen negative kommentarer

Norsk-tyrkiske Havva Cukurkaya sitter i bystyret i Drammen som uavhengig representant og er en ivrig friluftsentusiast som jobber for DNT i Drammen. Hun forteller at det ble mye forberedelse frem mot 8. mars – første dag i offentligheten uten hijab på 20 år.

– Jeg forberedte meg og satt og skrev innlegg på Facebook hele natta. Jeg gjorde det jeg følte var riktig. Jeg ville ikke lenger bare vise min identitet som tyrkisk, muslimsk kvinne, men også vise min norske identitet, sier Cukurkaya.

Hun forteller at hun var redd hun ville få mange negative reaksjoner som følge av valget, men det har så langt uteblitt – fullstendig.

– Absolutt ingen negative kommentarer har jeg fått. Også konservative har sagt at de synes det bør respekteres. Det er så mange rause folk, sier hun.

På kvelden 8. mars traff hun en kvinne som nylig hadde bestemt seg for å begynne å gå med hijab.

– Vi ga en klem til hverandre. Jeg har ingenting imot hijab, men det passet bare ikke helt med livsstilen min lenger. Jeg følte ikke lenger at jeg trenger å bære den for å vise at jeg er muslimsk og tyrkisk. Det er ikke lenger viktig, sier hun.

Var hijabforkjemper

Tidligere har Cukurkaya kjempet for å gå med hijab.

– Det å gå med hijab var også en kamp, å vise at vi ikke er farlige, at du kan være engasjert i politikken og i lokalsamfunnet og at det går an å ha en god jobb og godt liv, selv om du går med hijab, sier hun.

Det at hun har tatt av hijaben, betyr på ingen måte ikke at hun er blitt mindre religiøs.

– Jeg føler hele tiden at jeg har kontakt med Gud. Jeg føler han har snakket masse med meg i dag. Jeg er ikke blitt mindre muslim eller troende, men føler ikke jeg trenger å vise det utad, sier hun.

Familien ble ganske forbløffet da de så henne uten hodeplagget.

– Det tok 5-10 min før niesene begynte å snakke med meg. «Å er det deg. Du er blitt ti år yngre», sa de, forteller Cukurkaya.

Også fra sin 6 år gamle datter fikk alenemor Cukurkaya kompliment av da hun kom og hentet henne på skolen.

– Hun sa «mamma du er blitt så vakker». Og så sa hun at jeg ikke måtte klippe meg kort neste gang. «Neste gang vil jeg at du skal ha langt hår,» sa hun. Det føles veldig godt, konstaterer Cukurkaya.