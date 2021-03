Morten Viskums bursdagstradisjon: Lager gipsavstøpning av seg selv i Paris

– Vi trodde sist sommer at vaksinen skulle redde situasjonen, og at innen 2. februar 2021 så skulle alt være greit for min faste Paris-tur. Men allerede før jul tenkte jeg at dette ikke kom til å gå, forteller Morten Viskum, og fortsetter;

– Så jeg har laget en nødplan. På bursdagen min kommer to forskjellige firmaer som lager 3D-scanning, det er to forskjellige måter å gjøre det på, og fordi jeg ikke har gjort dette før, vil jeg sikre meg. Kona til en av dem som kommer har vært testmodell, og den har jeg godkjent, forteller Viskum.

Senere blir dette sendt til Paris og avstøpning lages.

Morten Viskum og nye utstillinger på Vestfossen (Arne Ove Bergo)

Da lensmannskontoret i Øvre Eiker så medieoppslagene om Morten Viskums installasjon «Sønn av Abdullah» ble han bedt om å møte opp hos lensmannen. Foto: Arkivfoto

Fra Paris til Vestfossen

– Det viktigste er at dette blir gjort på bursdagen min, som jo er en del av prosjektet.

Tittel på årets selvportrett blir «Annus horribilis». Men nøyaktig hva Viskums skulptur skal vise i 2021 kan han dessverre ikke si noe mer konkret om nå, annet enn at det skal handle om pandemien. Og så blir den laget i 2021 stil, altså med koronahensyn, uten den tradisjonelle Paris-turen.

Isteden blir det full jobb hjemme i Vestfossen. Og gipsavstøpningen byttes altså ut med 3D-scanning av bursdsagsbarnet.

Morten Viskum har siden han debuterte som kunstner med munnbind, og med Rotter/Oliven i 1995, tiltrukket seg stor oppmerksomhet for sine installasjoner, objekter og malerier. Han er kjent for å ta opp tabubelagte temaer i sin kunst.

– Men hvordan kom dette prosjektet i stand, hvorfor lage en avstøpning av deg selv – hvert år, og på bursdagen?

– De aller fleste kunstnere gjennom tidene har laget selvportrett i kunstnerskapet sitt. Jeg er ikke noe unntak, men jeg har tatt det til et ekstremt punkt. Konseptet er at avstøpning skal skje hvert år på bursdagen min, det blir å skape en historie til historien, og man ser utviklingen som person og menneske fra år til år, redegjør Viskum.

Vestfossen Kunstlaboratorium. Arena Vestfossen, Morten Viskums voksfigur av seg selv som Jesus. (Erik Norrud/Erik Norrud)

«Imagio Dei» fra 2006, viser Morten Viskum, iscenesatt som Jesus. Foto: Arkivfoto

Dramatisk debut

Det var i 2004 at han dro til Paris for å lage sin første avstøpning i serien som siden har blir anerkjent for sine speilinger av verden og av samfunnet, noen mer kontroversielle enn andre.

Men den første turen til Paris skulle bli dramatisk.

– Jeg holdt faktisk på å dø, forteller Viskum, og forsetter;

– Skulptøren lagde først en avstøpning av underkroppen, og jeg følte meg i fin form. Men gipsen er stram, og å stå stille over så lang tid er en enorm belastning for kroppen. Da han begynte på overkroppen følte jeg meg plutselig dårlig, og tærne mine ble helt blå. Jeg besvimte og falt rett om på gulvet.

Skulptøren måtte knekke opp gipsen for å få blodsirkulasjonen til Viskum tilbake. Det gikk heldigvis bra.

– Selv om jeg ofte har tenkt spøkefullt på at det skulle vært det ultimate kunstverket – å dø under prosessen til «Immortal», som betyr udødelig, og som kunstverket skulle hete, ler Viskum.

Etter den dramatiske episoden i Paris, ble avstøpningene siden utført i etapper.

Det var i Paris at skulptøren, som har jobbet ved Madame Tussauds, befant seg, derfor ble det dit Viskum skulle dra hvert eneste år.

– Jeg instruerer og han utfører. Jeg må sitte eller stå over lang tid, og det er krevende.

– Som jeg pleier å si: Det er utrolig slitsomt ikke å gjøre noe.

«The Clovn», fra 2012 forestilte Viskum som massemorder Anders Behring Breivik, og vakte naturlig nok oppsikt. Foto: Halvor Bodin, for Haugar Kunstmuseum

Klovn og president

Skulpturene til Viskum vekker uten tvil oppsikt. Han har blant annet iscenesatt seg selv som Jesus, tigger, transe, finansmann, bodybuilder og massemorder.

– Du traff jo godt med Donald Trump, da?

– Ja, den ble støpt 2. februar 2016, til og med før «Supertuesday» i mars. Og jeg kalte den selvfølgelig «Make America Great Again».

– Det er forresten en underlig opplevelse å pakke seg selv ut av en trekasse når den ferdige skulpturen ankommer, forteller Viskum som trekker frem én episode som gjorde sterkere inntrykk enn andre:

– Hunden min, som er ti år, er vanligvis fortrolig med at det er mye rart å se på rundt ham, men da jeg pakket ut «The clovn», ble han redd og synes det var skummelt. Den likte han ikke.

Skulpturen forestilte kunstneren som massemorder Anders Behring Breivik – en klovn.

Viskum kan heldigvis også by på noen litt morsommere historier.

Som da vennegjengen ville holde surprice-party for Morten på 40-års dagen i 2005. «Men da er jo Morten i Paris», var det en som kom på. Etter en kort tenkepause dro de likegodt alle sammen til Paris for å feire sin venn.

Og en annen:

– En jentegjeng fra Drammen betraktet «The Perfect sculpture», som viser meg som en bodybuilder, da en av dem spurte: «Er det sånn du ønsker å se ut?» Hun hadde åpenbart ikke helt skjønt mitt poeng, ler Viskum.

– Akkurat den skulpturen har kun hode og hender som var korrekt gjengivelse av meg.

Ellers er de autentiske avstøpninger alle sammen, og etter hvert som årene går, har jeg har jo av og til tenkt; «Har jeg virkelig såpass stor mage?»

Morten Viskum med kunstverket Den Perfekte Skulptur. Arena Vestfossen (Erik Norrud/Erik Norrud)

«The Perfect body» fra 2008, og kunstneren selv. Noen damer fra Drammen trodde det var slik Morten Viskum ønsket å se ut. - De hadde ikke helt skjønt det, ler Viskum. Foto: Arkivfoto