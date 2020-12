Julaftengudstjenester inne, ute eller på PC?

Av smittevernhensyn kan det for tiden ikke samles til gudstjenester rundt om i kirkene, og julaften henger i en tynn tråd.

Prost i Drammen Kjell Ivar Berger forteller at de har fått signaler fra kommunelegen om at det er små sjanser for at det vil åpne opp for at arrangementer inne i kirkene kan skje.

– Hvis det skal bli noe av litt størrelse, så må det arrangeres utendørs. Jeg vet at Tangen kirke er en av menighetene som planlegger noe ute.

Onsdag 16. desember vet vi definitivt hvordan julaften avvikles i de forskjellige kirkene, og da er det siste frist og bare én uke til julaften. Etter det kan vi ikke endre på ting, sier prost Kjell Ivar Berger. Foto: Arkiv

– Det kan også hende at det er flere menigheter som kommer på banen angående alternative aktiviteter på julaften, det får vi vite mer om onsdag 16. desember. Ellers blir det digitale produksjoner i de enkelte menighetene.

Kreative krefter legger i disse dager hodene i bløt for å finne ut hvordan julaften kan gjennomføres, med restriksjonene som er nå, eller muligheten for litt mer normale tilstander.

– Vi var faktisk innom tanken om å arrangere et utendørs arrangement på Marienlyst stadion, men det får vi uansett ikke gjennomført, det kan jo bare være 200 personer samlet på utendørsarrangement, forteller prosten.

– Det er mange som er i tenkeboksen nå, og vi skulle jo gjerne gjennomført julegudstjenester i full skala, medgir prosten og fortsetter:

– Men vi forholder oss selvfølgelig til gjeldende regler, og vi ser at det er nødvendig som kirke å ta ansvar og vise solidaritet. Onsdag 16. vet vi altså definitivt, og da er det siste frist og bare én uke til julaften. Etter det kan vi ikke endre på ting, de ansatte skal også ha en viss forutsigbarhet i sin arbeidstid.

Under normale tilstander pleier Bragernes kirke holde tre gudstjenester julaften. I år blir det annerledes. Foto: Elisabeth Helgeland Wold

Det er kirkevergen sammen med prosten som avgjør hvordan julaften arrangeres, og så kommer sogneprestene med sine innspill, og alt gjøres i henhold til gjeldene smittevernhensyn.

Menighetene har i pandemiperioden kastet seg rundt og strømmer gudstjenester på nettet, og har kanskje gjort døren høy og porten vid for dem som til vanlig ikke tar steget for å møte opp i kirken.

Kirkeverge i Drammen, Svein Askeskjær håper mest av alt at de kan få til noe i kirkene på julaften.

– Julaften er det tradisjon for mange å møtes i kirken, og da er det nok ikke helt det samme med en digital løsning, det er jo i kirken folk opplever stemningen, med julesalmer og med noen ord.

– Vi avventer selvfølgelig, og håper at ting løser seg litt opp. Og vi jobber med alternative planer, forteller kirkeverge Askekjær.

– Julaften blir det uansett, i en eller annen form.