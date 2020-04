Det har vært en høyst uvanlig påskeuke ved Drammen legevakt. Som Drammens Tidende kunne melde tirsdag har telefonlinjene nærmest glødet, mens det har vært ganske stille inne i mottaket. Hele 3.000 har ringt legevakten i uken som gikk, mot 5.000 i hele april i fjor.

– Jeg tror folk ikke tør å komme hit både fordi de frykter koronasmitte og fordi de har inntrykk av at kapasiteten er helt sprengt av den pågående pandemien, forteller legevaktsjef Liv Heidi Brattås Remo.

Adskilte soner

Dette er en situasjon de ansatte ved legevakten har fryktet; at folk ikke vil ta kontakt av frykt for at de ikke ville få hjelp med mindre det handler om korona. Dette kan imidlertid Remo avkrefte.

– Vi har mer enn doblet vår kapasitet, satt inne en ekstra legevaktbil og opprettet en ny telefonlinje. Ingen som opplever at de er i ferd med å bli ordentlig syke skal tenke at de heller får sette seg ned og vente på at det kanskje går over igjen av seg selv.

Remo forteller at de har laget en egen luftveisklinikk der administrasjonen tidligere satt, med egen inngang, sengeplasser og oksygenuttak. Selve administrasjonen er flyttet til noen ledige lokaler i byggets 3. etasje. Utenfor er det satt opp et eget telt fra Norsk folkehjelp for pasienter med bekreftet koronasmitte. Dette holdes helt adskilt fra det ordinære mottaket, også personellmessig.

Alvorlige konsekvenser

I tillegg reiser legevaktbilene ut til alle som ikke kan komme seg til Legevakten for egen hjelp. De kjører ut på avtalte besøk fra åtte til 23.00 - sju dager i uka - og er tilgjengelige døgnet rundt for akutte tilfeller. Om de skal ut til noen som mistenker at de er smittet av korona, møter de opp iført fullt smittevernutstyr. Der det tidligere var to som svarte på telefonhenvendelser er det nå fire. Remo forsikrer om at de vil opprettholde denne kapasiteten så lenge det er behov for det.

– Dessverre har vi opplevd at flere har kommet inn med alvorlige hjerteinfarkt - og slag - som burde ha tatt kontakt på et tidligere tidspunkt. Folk er generelt mye sykere før de tar kontakt. Det kan føre til langt alvorligere sykdomstilfeller og i verste fall at folk dør. Folk må ikke kvie seg for å ringe eller komme hit når de blir syke, men vi ber om at man ringer først om det er mistanke om en smittsom sykdom, presiserer Remo.

