Mens Nav i Asker holder åpent, har Nav i Drammen stengt dørene: – Ikke forsvarlig å holde åpent

Mens Nav-kontoret i Asker har vært åpent siden regjeringens korona-tiltak ble iverksatt, har Nav Drammen stengt alle sine tre kontorer i kommunen. Nav-leder i Drammen, Katrine Christiansen, sier at om hvorvidt det er forsvarlig å holde åpent kommer an på lokalets demografi.

– Det var et stort steg å stenge alle tre kontorene. Vi vurderte lenge hva vi skulle gjøre med lokalet i Drammen sentrum, da det er størst pågang der. Dette lokalet er en potensiell smittekilde med mange mennesker, datamaskiner og overflater, så vi konkluderte med at det ikke ville vært forsvarlig å holde åpent, sier Christiansen og fortsetter:

– Det er rådmannen som til syvende og sist godkjenner- eller ikke godkjenner en slik avgjørelse, og vi hadde full tillitt fra rådmannen da vi valgte å stenge den 16. mars. Det ville blitt for stor smitterisiko, og vårt mottak er ikke rigget slik at vi ville hatt de samme restriksjons-mulighetene som for eksempel i Asker.

LES OGSÅ: Nav Drammen merker ekstremt stor pågang

Kommer an på innredningen

Nav-leder i Asker, Wenche Steen, forteller at de har valgt å holde kontoret i Asker åpent nettopp fordi at kontorets innredning gjør at de kan sette opp restriksjoner og ta imot publikum på en forsvarlig måte med tanke på smittevern.

– På kontoret i Asker har vi en gang hvor vi har satt opp stengsel-linje og slipper inn en person om gangen. På denne måten kan vi beskytte både ansatte og brukere, sier Steen.

LES OGSÅ: Koronakrisen kan føre til dyrere øl: – Taper masse penger

– Det har gått overraskende bra

Til tross for stor pågang i Nav Drammen etter stengingen 16. mars, med mange henvendelser og søknader om dagpenger og veiledere med hjemmekontor, forteller Katrine Christiansen at det hittil har gått overraskende bra.

Da de tre mottakene stengte ble det opprettet nødtelefoner lokalt, slik at man skulle slippe å stå i kø på sentralbordet. Veiledere har fulgt opp henvendelser gjennom telefon og digitale kanaler, og Nav Drammen har jobbet for å få nødvendig informasjon ut til alle som er berørte av koronakrisen, og til alle som mottok stønad fra Nav før korona-tiltakene ble igangsatt.

Nav Drammen har holdt stengt for publikumsmottak siden 16. mars. Ifølge leder Katrine Christiansen, ville det ikke vært forsvarlig å holde mottaket åpent da det ville vært for stor smitterisiko i lokalet.

– Vi har prøvd å tenke to skritt foran siden korona-restriksjonene kom slik at vi kunne få informasjon ut- og være tilgjengelige for henvenelser fra alle som kontakter oss. Vi var tidlig ute med å gi informasjon på kommunenes hjemmesider angående nødtelefoner, økonomisk veiledning og råd. Vi har også fått ut informasjon gjennom media, Næringsforeningen og Byen vår Drammen for å kunne nå ut til så mange som mulig, sier Christiansen og legger til:

– Vi har hittil ikke mottatt noen henvendelser fra noen som ikke har klart å komme i kontakt med oss.

LES OGSÅ: Tre nye smittede i Drammen

Satser på digital flyt

Ifølge Christiansen vil 92 prosent av Nav-brukere i Drammen klare å benytte seg av digitale søknader i forbindelse med de kommunale tjenestene som Nav Drammen tilbyr.

– Alle kommuner vil få mulighet til å ha digital flyt på kommunale tjenester som sosialhjelp, og de resterende åtte prosentene skal vi bistå på telefon, i digitale kanaler eller eventuelt personlig møte om det er påkrevd, sier Christiansen.

– I en vanskelig situasjon har vi sikret god oppfølging

Videre berømmer Christiansen de 19.000 Nav-arbeiderne som har snudd seg rundt og jobbet dag og natt for å finne løsninger slik at alle Nav-brukere skulle få utbetalt penger før påske.

– Det som har vært hovedfokus hos oss er at alle skulle har penger til over påske slik at ingen gikk høytiden i møte uten penger. I en vanskelig situasjon har vi sikret god oppfølging og slik at alle får tjenestene de har behov for, og de første forskuddsutbetalingene på dagpenger ble utbetalt allerede onsdag i forrige uke.