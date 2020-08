Helseminister Bent Høie (H) kommer med en tydelig advarsel til de unge om at Norge kan måtte stenge ned igjen dersom smitten fortsetter å blomstre opp.

– Ingen unge mennesker ønsker å spre farlig smitte, men jeg tror at mange unge ikke vet at de kan ha viruset uten å vite det og sprer det uten å ville det, sier Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

Private fester, studiestart og fadderuker har skapt utfordringer flere steder i landet den siste tiden.

– Jeg tror at du som er ung, tenker at viruset ikke rammer deg, men det rammer deg og det rammer dem og det du bryr deg om. I beste fall kan det føre til at de du er på fest med må gå i karantene eller på sykehus, eller at studiestedet ditt eller utestedet du har vært på må stenge ned på ubestemt tid, sier Høie og fortsetter:

– Hvis du dropper håndvasken kan det føre til mennesker du bryr deg om, blir alvorlig syke og kan streve med helsen i lang tid etterpå. Hvis du lar være å teste deg, setter du menneskers liv i fare. Det handler om deg og livet ditt, og det handler om liv og død. En eneste person kan smitte mange, og en eneste person kan hindre at smitten går videre. Ikke vær den som smitter andre, men vær den som stopper smitten, sier Høie.

Les også: Foreslår ny teststrategi: ukentlige spyttprøver av alle som bor fire eller flere sammen