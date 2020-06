Fikk 280.000 etter insta-stunt fra Mads Hansen

Mads Hansen trigget sine følgere, og andre, til å avfølge de to influensere og realitydeltagere Mario Riera og Carl Aksel Jansen på Instagram, etter det Hansen omtaler som håpløs og respektløs atferd under koronakrisen. Hansen lovte å donere antall følgere de mistet som et beløp til organisasjonen Rett Fram Opplevelser.

Da Mario Riera og Carl Aksel Jansen har mistet rundt 12500 følgere siden 6.mai, donerer Mads Hansen 12.500 kroner til Rett Fram Opplevelser.

Mads Hansen har støttet Rett Fram Opplevelser i flere år, og organisasjonens leder Ronny Johnsen er takknemlig for engasjementet Hansen viser for barn og unge.

— Vi har ikke ord for hva dette betyr for oss, sier Johnsen.

Drammens Tidende har tidligere omtalt saken her.

Skapte engasjement

Da innsamlingsaksjonen ble offentlig kjent, engasjerte også fotballspillerne Alexander Sørloth, Ole Selnæs og Morten Kondradsen seg i Rett Fram Opplevelser. De har gjort akkurat det samme som Mads Hansen, og hver seg donert 12.500 kroner til Rett Fram Opplevelser.

I tillegg til dette så startet Hansen en «Spleis», der alle som ville kunne gi et beløp til aktiviteter og opplevelser for barn og unge gjennom Rett Fram Opplevelser, og dette initiativet tok virkelig av. Totalsummen som er samlet inn nå som aksjonen avsluttes, er hele 229.050 kroner gitt av 2.278 bidragsytere. Totalsummen som Rett Fram Opplevelser mottar etter dette initiativet fra Mads Hansen er altså 279.050 kroner.

En surrealistisk opplevelse

Rett Fram Opplevelser er en organisasjon som jobber hver dag med barn og unge som blir holdt utenfor det sosiale fellesskapet som vi andre ser på som en selvfølge. Organisasjonsleder Ronny Johnsen er svært takknemlig for både pengene som er samlet inn og ikke minst oppmerksomheten som har kommet i kjølvannet av stuntet til Mads Hansen.

— Dette har vært en helt surrealistisk opplevelse, som først og fremst har gitt et økonomisk bidrag til vår organisasjon som har enorm betydning for alle de familiene som er hos oss, sier Johnsen og fortsetter:

— Midt i en koronakrise, der vi skjønner at for første gang i vår historie må det kuttes i opplevelser til alle de barna som er hos oss, så kommer dette engasjementet som bringer med seg masse penger og massivt med oppmerksomhet. Det er rørende, vi slipper å kutte et eneste sted og vi vil benytte anledningen til å takke hver eneste en av de som har gitt et bidrag til oss.

Ønsker å sette fokus på barn som sliter

Mads Hansen er klar på hvorfor pengene går til Rett Fram Opplevelser. Han har vært med på flere av organisasjonens arrangementer, og mener de jobber med barn og unge på en fin måte.

— Dette er en liten organisasjon, så er det givende å vite at hver krone kommer godt med og med betyr veldig mye. I tillegg så er dette en sak som kanskje ikke så mange tenker over, at barn i Norge har det vondt og vanskelig økonomisk, så dette problemet ønsker jeg virkelig å sette fokus på, forteller Hansen.