Fant død kvinne i Solbergelva

En leteaksjon etter en kvinne i 50-årene, som ble igangsatt av politiet tirsdag ettermiddag, endte noen timer senere med at kvinnen dessverre ble funnet død i Solbergelva.

– Det er gjort funn av en kvinne oppunder Knabben. Kvinnen var dessverre ikke i live. Id er foreløpig ikke bekreftet, men det er sannsynligvis nevnte savnede kvinne, skriver politiet på sin Twitter-konto tirsdag kveld.

Politiet opplyser at kvinnen har vært savnet siden 11.00-tiden tirsdag formiddag.

– Pårørende er varslet, forteller politiets innsatsleder på stedet, Torben Henriksen, til Drammens Tidende.

Avisen skriver også at funnet av kvinnen ble gjort av et av politiets helikoptere, og at saken vil bli etterforsket.

– Per nå har vi ikke grunn til å tro at det har tilstøtt kvinnen noe kriminelt, sier han.

