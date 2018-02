Fredrikstad24

Av Paul Norberg

- Både Storting og regjering har vedtatt en fremdriftsplan for InterCity-togerne gjennom Østfold. Når Bane Nor nå foreslår å utsette planlegging og byggestart, innebærer det at dobbeltspor til Fredrikstad blir utsatt fra 2024 til 2027, og til Sarpsborg utsatt fra 2026 til 2029. Byggingen gjennom Moss er allerede i igangsatt, og den strekningen er heldigvis ikke berørt av Bane Nors nye planer, sier Ole Haabeth.

Store konsekvenser

- Hvilke konsekvenser vil en slik utsettelse få?

- Først vil jeg si at dette ikke kommer til å bli godtatt fra politikere i Østfold. Både våre stortingspolitikere, fylkespolitikere og folkevalgte fra hver enkelt kommune vil nå mobilisere for å få regjering og Storting til å holde fast ved de opprinnelige vedtakene når det gjelder byggingen gjennom fylket. Hvis ikke vil konsekvensene bli store for flere store prosjekter innen infrastruktur og byutvikling. Brua over Glomma i Sarpsborg vil bli forsinket. E6, som ellerede er altfor hardt belastet gjennom Østfold, vil bli ytterligere belastet av godstrafikk. Målet er at langt mer godstrafikk skal over på tog, men dette vil ikke skje før InterCityutbyggingen er ferdigstilt.

- Hva er din melding til regjering og Storting?

- Dette finner vi oss rett og slett ikke i. Både regjering og Storting må sørge for å holde løftene sine til befolkningen i Østfold, og også de øvrige InterCityområdene på Østlandet. Prosjektene må gjennomføres innen de opprinnelige tidsfristene, og hvis det står på penger, så får Stortinget sørge for å bevilge det som skal til. Her vil ikke noe løftebrudd bli tolerert, tordner Ole Haabeth.

- Alvorlig beskjed

- Dette var en alvorlig beskjed, sier Fredrkstad-ordfører Jon-Ivar Nygaard.

- Vi fikk noen bange anelser da Bane Nor for en tid tilbake signaliserte at det det var bevilget for lite penger til å få gjennomført de store prosjektene i InterCityprosjektet. Men da kom det forsikringer fra regjeringen om at det ville bli bevilget penger slik at driftsplanen skulle overholdes. Jeg kan ikke tro at regjeringen tør å gjennomføre et så tydelig løftebrudd at de går med på innstillingen fra Bane Nor. Hele Østfoldsamfunnet kommer nå til å stå sammen om å slå tilbake innstillingen fra Bane Nor, sier Jon-Ivar Nygård.

PRESSEMELDING:

På vegne av Fredrikstad kommune har ordføreren sendt ut denne pressemeldingen:

I sitt innspill til «Jernbanesektorens Handlingsprogram 2018 – 2029», varsler Bane Nor at målet om å ha ferdig Intercity til Fredrikstad i 2024 og Sarpsborg til 2026, er urealistisk.

- En eventuell utsettelse ville vært svært uheldig for Fredrikstad og Sarpsborg. Ikke bare vil det gjøre det vanskelig å nå nullvekstmålet i biltrafikk, de negative konsekvensene for byutviklingen vil være store, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Mandag 15. februar offentliggjorde Bane NOR dokumentet «Bane NORs innspill til jernbanesektorens Handlingsprogram for 2018 – 2029». Her uttaler konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen slik stortingsflertallet forutsatte da Nasjonal transportplan ble vedtatt i fjor.

Dette dreier seg ikke bare om selve jernbaneutbyggingen, men også flere andre store infrastruktur- og byutviklingsprosjekter som nå risikerer å måtte bli utsatt pga. forsinkelse i Intercityutbyggingen. Konkret dreier det seg om riksvei 110 fra Simo til Grønli, fylkesvei 109 ved Råbekken og Rolvsøysund og utviklingen av Grønliområdet, sier ordfører Nygård.

- I tillegg vil en forsinkelse nå føre til at beboere og næringsdrivende må leve enda lengre i uvisshet om de blir berørt av jernbaneutbyggingen. Det vil selvfølgelig også ha negative konsekvenser for arbeidet med at flere skal reise kollektivt og målet om nullvekst i personbiltrafikken, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

For små budsjetter

Begrunnelsen for utsettelsen oppgis fra Bane Nor å være at forfallet på norske jernbaner vil øke de neste seks årene. I tillegg understrekes det at de planlagte budsjettene er for små tidlig i perioden og for store mot slutten. Videre at Bane Nor har havnet på etterskudd med planleggingen og at byggingen blir dyrere enn hittil beregnet. I innspillsdokumentet fra Bane-Nor skyves utbyggingen flere år frem i tid. I Østfold blir konsekvensene store, om etatens dokument legges til grunn.

En eventuell utsettelse vil innebære at dobbeltspor til Fredrikstad blir utsatt fra 2024 til 2027, og til Sarpsborg utsatt fra 2026 til 2029. Den nye gjennomgangen konkluderer også med at utbyggingen tidligst kan være ferdig til Hamar i 2026, Tønsberg i 2025, Hønefoss tidligst i 2028 og Skien tidligst i 2030.