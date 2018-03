Fortsetter å bruke bildet som Listhaug slettet og beklaget

dagsavisen.no

«Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet,» sto det på bildet justisminister Sylvi Listhaug (Frp) la ut på Facebook-profilen sin for en drøy uke siden. Væpnede jihadister fra al-Shabab i Somalia poserte på bildet.

Facebook-posten ble lagt ut i forbindelse med en sak som handler om hvorvidt justisdepartementet eller domstolene skal ha mulighet til å frata potensielle terrorister statsborgerskapet, og har ført statsråden fra Frp inn i alvorlig trøbbel.

Listhaug måtte slette posten og på Stortingets talerstol brukte hun ordet «unnskyld» hele 17 ganger, og understreket til slutt også at unnskyldningen var uforbeholden.

Flere stortingspartier er ikke fornøyde med måten hun ba om unnskyldning på. Ap, SV, MDG og Sp har nå sagt at de vil stemme for Rødts mistillitsforslag mot Listhaug. KrF har ikke bestemt seg, men dersom de også støtter opp om forslaget, må Listhaug gå av.

Les også: Solberg setter hardt mot hardt – har tillit til Listhaug

– Ulovlig bildebruk

Nestleder i Drammen Frp Ole Hovengen har fremdeles nøyaktig det samme bildet og teksten som Listhaug måtte slette liggende på sin Facebook-side. I tillegg til budskapet Listhaug skrev inn i bildet, har han tilføyd «(...men vil jo gjerne heller snakke om noe annet)» og «#olehovengen» (se skjermdump øverst i saken). Facebook-posten har blitt delt over hundre ganger og har fått hundrevis av kommentarer og reaksjoner.

Jurist og en av Norges fremste eksperter på opphavsrett Jon Wessel-Aas slår kategorisk fast at Hovengen ikke har rett eller lov til å bruke bildet på denne måten.

– Det er ulovlig og en opphavskrenkelse, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

Det er nyhetsbyrået AP som har rettighetene til bruken av dette bildet i Norge og NTB forvalter rettighetene på vegne av dem.

– Hvis du bruker bildet på samme måte som Listhaug eller Hovengen for å fremme ditt eget politiske budskap må du ha avtale med fotografen og byrået, sier Wessel-Aas.

Listhaug begrunnet selv sin sletting av Facebook-posten med at hun ikke hadde rett til å bruke bildet.

Les også: Justisminister Sylvi Listhaug avlyser Svalbard-besøk

Sletter ikke før han må

Ole Hovengen gjør det klart at han ikke har planer om å slette bildet.

– Jeg har ikke slettet noe på siden min noen gang som jeg kan komme på, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

– Har du betalt for dette bildet eller fått tillatelse til å bruke det?

– I likhet med de aller fleste norske medier har jeg ikke betalt for dette bildet, jeg gjengir en faksimile, svarer han.

– Advokat Jon Wessel-Aas har påpekt at den måten du har brukt dette bildet på ikke er innenfor loven ...

– Hvis noen mener at det er forbudt å bruke og ønsker å gjøre meg oppmerksom på det, kommer jeg selvfølgelig til å forholde meg til det. Jeg vil ikke gjøre noe som er ulovlig. Hvis noen som har retten til bildet mener at jeg bryter opphavsretten, respekterer jeg det. Eiendomsretten går foran min rett til å gjengi, svarer nestlederen i Drammen Frp.

Han understreker at han ikke kommer til å slette posten før rettighetshaverne eventuelt krever at han gjør det.

NTB har ikke tatt stilling til hva de vil gjøre i denne saken.

– Hvis det ikke er en del av sitatretten, som er å vise til en sak som allerede er sitert, kan det ikke brukes. Dette gjelder også hvis bildet er endret med en ny komposisjon, sier Christina Dorthellinger i NTB.

Hun understreker at de som har brukt bildet og blir bedt om å slette det, må betale.

– Da må du også betale, men det er ikke sånn at vi opererer med 10-gangen. Vi krever det bildet koster og legger på 100 prosent om brukeren har glemt å kreditere. Vår rolle er å ta vare på opphavsretten på vegne av våre leverandører, sier hun.

Les også: KrF avgjør Listhaugs skjebne mandag

Står fast på budskapet i bildet

I motsetning til Sylvi Listhaug, ser ikke Ole Hovengen noen grunn til å beklage bruken av bildet som så mange, inkludert flere av ofrene fra Utøya, har reagert så sterkt på.

– Nei, det mener jeg absolutt ikke. Det fremgår vel ganske tydelig av det jeg har skrevet. Jeg synes det er synd at Ap sentralt koblet sammen Utøya og dette innlegget. Det var ikke intensjonen bak i dette hele tatt. Jeg ser ingen logisk kobling mellom det saken gjelder eller presentasjonen og Utøya, sier Hovengen.

– Hva synes du om at både Sylvi Listhaug og din nærmeste leder Jon Helgheim har beklaget nettopp dette budskapet?

– Det er så viktig at Frp er i regjering at i lys av det mener jeg det er riktig å beklage, slik at ikke Frp i regjering skal være i fare, svarer han.

– Jon Helgheim har brukt ordet terrorvennlig om Aps holdning til deres nye lovforslag. Hva synes du om det?

– Terrorvennlig er jeg ikke enig i at det er, men jeg mener at Ap bøyer unna de grep det er nødvendig å ta mot terror.

– Du har vel som nestleder i Frp i Drammen ansvar for å føre en noenlunde edruelig debatt. Synes du du gjør det med dette innlegget?

– Jeg har også skrevet om det: grunnen til at man spisser debatten er rett og slett for å nå gjennom. Du ville aldri kontaktet meg for å høre om min mening hvis jeg ikke hadde et spisset innlegg. Det antydes at jeg har en personlig glede av det, men jeg ser at uten å spisse når man ikke gjennom rett og slett.

Les også: Vedum vil ikke frede Listhaug

Les også: Helgheim melder seg ut av Kirken

Ingen kritikk fra Helgheim

Leder i Drammen Frp og Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim vil ikke be Hovengen fjerne innlegget.

– Han må vurdere selv hva han mener er riktig å gjøre. Det er stor forskjell på hva Ole Hovengen legger ut på Facebook og hva justisministeren legger ut, sier han.

– Hvorfor har du nå valgt å gi en uforbeholden unnskyldning for flere av dine utsagn i debatten om å ta fra potensielle terrorister statsborgerskapet?

– Dette var overhodet ikke ment på den måten det ble oppfattet. Vi har ikke ment å såre noen, og har aldri ment at Ap på noen som helst måte støtter terror eller beskytter terrorister, svarer Helgheim.

– Hvorfor har du så brått gått fra å forsvare både dine egne og Sylvi Listhaugs utsagn ved flere anledninger til å komme med en uforbeholden unnskyldning?

– Ingenting skjedde veldig brått, det er bare fremstilling i media som kan tyde på det.

– Du har brukt ordet terrorvennlig om Aps holdning til det nye lovforslaget..

– Det tok jeg bort for lenge siden. Det ble brukt i en diskusjon mellom meg og en annen person på Twitter hvor jeg på en flåsete kommentar svarte flåsete tilbake. Kommentaren min var flåsete og ble fjernet litt etterpå, sier Helgheim.

Han understreker at han er godt fornøyd med at Ap i Stortinget ble med på et vedtak om at en hurtigdomstol skal kunne avgjøre om man skal kunne frata personer som anses som potensielle terrorister statsborgerskap som et forebyggende tiltak.

– Hva tenker du om den krisen dette har skapt for Frp og for regjeringen og at det nå kanskje kan komme mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug?

– Det har ikke jeg noen særlig formening om. Jeg registrerer at Sylvi ser ut til å ha stor støtte ute i befolkningen og at hun aldri har hatt særlig stor støtte blant de partiene som nå vil fremme mistillitt.

– I forbindelse med denne debatten har det også kommet frem grov hets mot Utøya-ofre og du har selv fått kommentarer i kommentarfeltet ditt med denne typen hets. Hva tenker du om det?

– Jeg har dessverre sett slike utspill fra tid til annen. Det er helt uakseptabelt. Personer som skriver slike ting gjør meg kraftig provosert. De har ingen støtte fra noen oppegående mennesker. Det er syke mennesker som ikke hører hjemme noe sted. Det kommer trusler og tilsvarende meldinger også mot Sylvi om at hun skulle hatt en kule i hodet og så videre, og brutale og uhyrlige om påstander om at Frp har et medansvar for 22. juli, og sistnevnte kommer ikke bare fra grumsete kommentarfelt. Det er helt uakseptable påstander uten rot i virkeligheten.

Lest denne?: Seks nye kvinner står fram. Minst to har signert en taushetsavtale med Trump. Stormy Daniels hevder hun ble truet til taushet.