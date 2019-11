Dansk mann pågrepet etter drap i Malmö

En dansk 27-åring ble fredag kveld pågrepet etter en biljakt i Danmark. Mannen er siktet for å ha drept en 24 år gammel kvinne i Malmö i Sverige.

Politiadvokat Kajsa Cavallin sier i en pressemelding at ettersom den siktede ennå ikke er varetektsfengslet, kan de ikke si noe om bevisgrunnlaget i saken eller hva som gjør at den pågrepne 27-åringen er siktet for drap.

Brann i Larvik bibliotek – mann pågrepet Ved halv ti-tiden lørdag formiddag jobber fremdeles politiet på spreng med å få slukket brannen i Larvik bibliotek. Beboere i området bes om å lukke vinduer og holde seg innendørs, mens Nansetgata inn mot Larvik sentrum sperres for trafikk grunnet mye røyk. – Det er problemer med å få slukket brannen i kobberplatene som ligger oppe på taket, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB. Han sier videre at de regner med at slukkearbeidet vil pågå hele lørdagen. – Det ser dårlig ut for store deler av bygget, og barneavdelingen er brent ned, sier operasjonslederen. Politiet mottok melding om at det brant i en konteiner utenfor Larvik bibliotek klokken seks lørdag morgen. Ved halv åtte-tiden hadde brannen spredt seg til vegger og tak. – Det er mye røykutvikling på stedet, og vi får en del telefoner fra folk i området. Det er foreløpig uaktuelt å evakuere beboere, men vi råder folk til å holde vinduene igjen. Politiet har pågrepet en person i umiddelbar nærhet til åstedet. Han er en kjenning av politiet og har blitt pågrepet for lignende forhold tidligere. Politiet har foreløpig ingen andre mistenkte og leter ikke etter flere.

Savnet niåring funnet i god behold

En ni år gammel gutt fra Veitvet i Oslo som har vært savnet siden fredag ettermiddag, er funnet i god behold.

– Gutten er til rette og i god behold, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter like etter klokken halv ti lørdag formiddag.

Politiet og frivillige letemannskaper avslutter dermed søket som har pågått siden lørdag natt.

Gutten ble sist sett klokken 14 fredag.

En av hypotesene politiet hadde, var at gutten ved et uhell kunne ha blitt låst inne på skolen eller på Veitvet senter, men søk i begge bygningene viste at gutten ikke befant seg der.

Lørdag morgen søkte både politiet og frivillige letemannskaper i området rundt Veitvet skole i bydel Bjerke i Oslo.

Både helikopter og hundepatruljer ble satt inn i søket hvor også frivillige fra Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors deltok.

Siktet skoleskytter i California er død

16 år gamle Nathaniel Berhow, som er siktet for å stå bak skytingen på en skole i Santa Clarita i California der to ble drept, døde fredag.

Ifølge politiet viser videoovervåkingskamera at han skjøt seg selv i hodet etter at han skjøt og skadet fem andre på Saugus High School.

Lovende start for Hovland og Ventura

Da golfproffene omsider kom i gang i Mexico fredag, gikk Viktor Hovland første runde på 68 slag, mens Kristoffer Ventura gikk en 69-runde.

Så langt i turneringen ligger Hovland på en 31.-plass og Ventura på en 44.-plass. Danny Lee fra New Zealand leder turneringen etter at han gikk en 62-runde.

Fem Morales-tilhengere drept i sammenstøt

Fem tilhengere av den avgåtte presidenten Evo Morales ble drept da sikkerhetsstyrker åpnet ild under en demonstrasjon i Sacaba i Bolivia fredag.

I tillegg til at fem ble drept, ble 75 såret under sammenstøtene, sier sykehusdirektør Guadalberto Lara i Sacaba til nyhetsbyrået AP. Over 100 personer er pågrepet, opplyser myndighetene. (NTB)