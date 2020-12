NTB møter Drillo hjemme på Kringsjå i Oslo i forbindelse med et juleintervju og får umiddelbart hilse på hundene hans Cruyff (14,5) og Kniksen (13,5).

Begge har vært trofaste partnere til Drillo og kona Sigrun Vedelden i lang tid, men begynner å dra på hundeårene.

Les også: Mamma Signe om drømmedebuten som landslagsvikar: – Døm hadde Øssia slått au! (+)

Firbeinte fotballegender

Like etter kommer også en liten rakker og vil hilse på. Hunden Keegan er av samme rase som Drillos to andre hunder og har akkurat ankommet.

Den åtte uker gamle hunden av rasen schapendoes (nederlandsk gjeterhund) skal være arvtakeren til veteranene Cruyff og Kniksen, som er kalt opp etter den nederlandske fotballstorheten Johan Cruyff og Brann-spiller Roald «Kniksen» Jensen.

– De er jo borte om et år eller to uansett. Foreløpig er de såpass friske at det ikke er grunn til å ta dem ennå. De er døve begge to og hangler litt. Men de har en så sprek kjerring. «Siggen» går tur med dem hver morgen. Sprekere enn bikkjer flest. Særlig Cruyff som er 14,5 år, sier Drillo til NTB.

Les også: Dette mener Drillo om ansettelsen av ny landslagssjef

– Livredd for ikke å ha bikkje

Navnet er ikke nøye planlagt, innrømmer trenerlegenden som har kalt opp det siste firbeinte tilskuddet i familien etter den tidligere Liverpool-helten Kevin Keegan.

– Det skulle være et fotballnavn, og det skulle helst være på K. Litt tilfeldig, men det klinger fint. Det går ikke på noen spesiell begeistring for (Kevin) Keegan som spiller, sier han.

Les også: Faren til «Drillo» så aldri sønnen spille fotballkamper (+)

78-åringen mener det er koselig med hund, men at han kunne klart seg uten. Det er verre for kona Sigrun.

– Siggen er livredd for ikke å ha en bikkje! Vi var tidlig ute med å få en. Så er vi sikre selv om de to andre skulle dø, sier Drillo.

(©NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.