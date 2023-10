Stjernen til topps i Østfold-derbyet – Arntsen storspilte

Arntsen reddet 41 ganger og var svært delaktig i at hjemmelaget tok første stikk i den lokale duellen mellom lagene denne sesongen.

Etter kampen ble han kåret til banens beste.

– Det var et helt sinnssykt trykk i hallen her. Det er sånne kamper som er kult. Man vet at Østfold-derbyene er noe spesielt, og det viste seg ganske sterkt i dag, sa Arntsen til TV 2.

J.J. Piccinich sendte Stjernen i føringen. Martin Grönberg utlignet for bortelaget i andre periode før Jack Badini kjempet inn 2-1 i overtall.

Piccinich fikk sitt andre mål et kvarter før slutt. Sparta hadde overtaket mot slutten, men Arntsen gjorde flere viktige redninger. Niklas Roest reduserte med tre minutter igjen. Det gjorde at hjemmepublikumet måtte bite negler i avslutningen, men til slutt kunne de juble.

– Vi slipper inn for enkle mål. Vi kan begynne med det. Ellers gjør vi mye bra, men det hjelper ikke. Vi kommer bak og må jage hele veien. Jeg er ikke fornøyd, for å si det sånn, sa Sparta-trener Sjur Robert Nilsen til TV 2.

Stjernen ligger på 4.-plass med 12 poeng. Sparta er på plassen bak med like mange poeng.

