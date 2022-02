Solberg vil slå tilbake på hjemmebane etter eksostrøbbelet i Monaco

Foran Rally Sweden har Solberg og kartleser Elliott Edmondson gjennomført to testdager på snø, og 20-åringen er klar for å gjøre en god figur på hjemmebane.

– Det føles veldig spesielt å skulle kjøre hjemmeløpet mitt i toppklassen, på favorittunderlaget og som fabrikkfører for Hyundai. Jeg forventer ikke å vinne, men har ambisjon om å vise stabilitet for teamet mitt. Løpet er nytt for alle, og det viktigste for meg blir å gjennomføre og sanke erfaring både med ny bil og nye fartsprøver, sier Solberg i en pressemelding.

20-åringen er tredjefører for Hyundai bak Ott Tänak og Thierry Neuville. I Rally Monte-Carlo i forrige måned måtte Solberg og kartleser Edmondson trekke seg på siste dag, som følge av eksoslekkasje i bilen.

Rally Sweden er i år flyttet til Umeå i Västerbotten. Den svenske VM-runden starter fredag morgen og avsluttes etter 19 fartsprøver søndag ettermiddag.

(©NTB)