Denne saken oppdateres forløpende med nye bekreftede smittetilfeller i Fredrikstad kommune.

– Personen har milde symptomer og følges opp av Fredrikstad kommune i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter, opplyser kommunen i en pressemelding om det nyeste bekreftede smittetilfellet.

Smitten kan kobles til reise til utlandet og område med vedvarende smitte.

– Smitteoppsporing er gjennomført og alle som har hatt nærkontakt med de smittede er kontaktet og sitter nå i hjemmekarantene, sier kommuneoverlege Berit Løkken Finess i pressemeldingen.

Testing og karantene

Per fredag 13. mars har totalt åtte personer hjemmehørende i Fredrikstad testet positivt for koronavirus. Ingen av de smittede er antatt å utgjøre noen risiko for videre smittespredning.

– Vi har foreløpig få smittetilfeller i Fredrikstad. Med helsemyndighetenes nye tiltak håper vi å kunne unngå en rask spredning av smitte i Fredrikstad. Dette vil imidlertid kreve en betydelig innsats fra alle innbyggere. Det er avgjørende at vi følger helsemyndighetenes pålegg og råd, sier Finess.

Det opplyses samtidig at det er iverksatt nye råd for karantene og testing, som innebærer at de som er i hjemmekarantene ikke lenger vil bli testet, og heller ikke skal kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp.

Testing for korona-smitte er nå forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Personer som har spørsmål knyttet til mulig smitte, testing og karantene bes ringe legevakten i Fredrikstads eget korona-nummer, 69381108.

Legevakten har, som tidligere meldt, oppbemannet for å kunne gi råd til pasienter på telefon, og tilby prøvetaking for å avlaste fastleger. Øvrige henvendelser til legevakten skal gjøres via telefonnummer 116 117.

For mer generelle spørsmål rundt koronaviruset, henvises det til Folkehelseinstituttets nettsider, eller FHIs informasjonstelefon 815 55 015.

Kriseledelse

Torsdag 12. mars, samme dag som regjeringen og helsemyndighetene kunngjorde en rekke nye og strenge tiltak, besluttet Fredrikstad kommune å sette kriseledelse.

– Ved å sette kriseledelse rigger vi oss for å kunne utøve tydelig og effektiv ledelse gjennom den ekstraordinære perioden som nå ligger foran oss. Kriseledelse innebærer at kommuneledelsen møtes oftere, supplert med ordfører og varaordfører, og at beredskapsleder og andre nøkkelfunksjoner, som kommuneoverleger og kommunikasjonsmedarbeidere, følger arbeidet tett og bistår fortløpende med koordinering og oppfølging, opplyser kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i en pressemelding.

Samtidig maner både hun og ordfører Jon-Ivar Nygård kommunens innbyggere til å følge alle pålegg, og ta vare på hverandre i det som beskrives som en ekstraordinær situasjon for samfunnet vårt.

– Situasjonen kan beskrives som en massiv dugnad mot koronasmitte. Jeg oppfordrer innbyggerne i Fredrikstad til å følge helsemyndighetenes pålegg og råd, og på den måten bidra til å redusere smittespredningen av koronaviruset. Vi er i en svært krevende situasjon, som uroer og preger mange av oss. Samtidig er det viktig at vi beholder roen, og unngår hamstring av mat og dagligvarer. Nå blir det ekstra viktig at vi følger opp og bryr oss om hverandre, selv om vi skal være mindre fysisk sammen enn vanlig, sier Nygård i pressemeldingen.

Kommuneledelsen presiserer at formålet med smittetiltakene er å beskytte de mest sårbare innbyggerne mot et virus som er ufarlig for veldig mange, men som kan være veldig farlig for noen.

– Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at vi har en koronapandemi. Situasjonen medfører usikkerhet, bekymring og mange spørsmål i befolkningen. Jeg kan forsikre om at hele kommuneorganisasjonen er i beredskap, og forbereder seg til å yte gode helse- og omsorgstjenester og løse andre samfunnskritiske oppgaver under ekstraordinære betingelser. For å holde hjulene i gang, tar vi samtidig i bruk hjemmekontor for de oppgaver som egner seg til dette. Jeg vil nå oppfordre hele Fredrikstad-samfunnet til å stå sammen om å begrense koronasmitten, og til å finne løsninger på nye utfordringer som vi alle vil møte i tida som kommer, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.