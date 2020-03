* Alle barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner stenges. Barnehager og skoler må imidlertid sørge for et tilbud for barn av helsepersonell og andre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner.

* Alle som har vært i utlandet må holde seg hjemme i karantene. Det gjelder også dem som ikke har vært i områder langvarig spredning. Tiltaket gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar.

* Helsepersonell får ikke lov til å reise utenlands.

* Alle fritidsreiser frarådes.

* Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå reiser som ikke er strengt nødvendig.

* Det blir innført adgangskontroll til helseinstitusjoner. Unngå å besøke institusjoner for eldre og andre sårbare grupper.

* Det er forbudt med kultur- og idrettsarrangementer og organisert idretts både innen- og utendørs.

* Buffeter forbys. Restauranter og utesteder må legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand mellom gjestene.

* Alle treningssentre, svømmehaller og badeland stenges.

* Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges.

* Dagligvarebutikker får holde åpent.

* Kollektivtilbudet opprettholdes for å sikre at alle som har samfunnskritiske funksjoner kommer seg på jobb.

