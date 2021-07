Nå kan lærerne bare stikke innom

Det melder Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Dagsavisen Demokraten har tidligere skrevet om at Utdanningsforbundet er glade for at lærerne endelig blir prioritert i vaksinekøen. Nå gjør kommunen seg klare til å ta imot ansatte i skoler, barnehager og SFO, og tilrettelegger for drop-in for disse.

Kommunen understreker at det er tre ting en bør merke seg før man drar for å ta vaksinen.

Det ene er at man må ha med seg id-kort fra skolen eller barnehagen man er ansatt ved, dersom man jobber i en annen kommune. Det andre er at kommunen kan måtte stenge innslipp en time før det stenger, så en bør forsøke å være tidlig ute. Det tredje er at det må ha gått minst 28 dager siden en fikk første vaksinedose for at man skal kunne benytte seg av tilbudet.

[ Utdanningsforbundet glade for å endelig bli vaksine-prioritert ]