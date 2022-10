Barnehagestreiken har ført til medlemsstrøm i Fagforbundet

– Vi har aldri opplevd noe lignende. Det er ikke uvanlig at vi får flere medlemmer når vi er i streik, men vi har aldri noensinne sett en slik strøm av nye medlemmer som vi ser nå, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Ifølge Nord melder forbundets streikevakter også om sterk støtte fra foreldre.

I en meningsmåling utført for Fagforbundet svarer 79 prosent av de spurte at ansatte i private barnehager bør ha like gode pensjonsvilkår som de ansatte i offentlige barnehager.

Forbundslederen legger vekt på at det er stor sympati for barna og foreldre som er rammet av streiken.

– Den steile holdningen til Private Barnehagers Landsforbund har ført til at folk i private barnehager skjønner at de må organisere seg, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

[ Leder: De ansatte i private barnehager streiker for rettigheter andre tar for gitt ]