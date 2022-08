Bru stenges for all trafikk

Stengningen av tungtrafikk over brua vil gjelde fram til sommeren 2023.

Omfattende arbeid

Årsaken er at det skal utføres et omfattende arbeid med forsterkning og vedlikehold på brua som ble bygd i 1967. I anleggsperioden må brua stenges for alle kjøretøy med vekt over 3,5 tonn, slik at buss og lastebiler ikke lenger vil kunne passere, skriver Viken fylkeskommune på sine sider.

– Vi er opptatt av å unngå rystelser fra passerende kjøretøy mens vi arbeider på brua, der tunge kjøretøy er det største problemet. Vi har derfor valgt en løsning der personbiler får passere det meste av tiden, sier byggeleder Vibeke Larsen i Viken fylkeskommune til samme kilde.

Stenges helt i perioder

– I perioder må brua stenges for all trafikk. Det vil da settes opp skilt som varsler om dette en uke i forveien, og brua vil da stenges helt i fire påfølgende dager, sier Vibeke Larsen.

I slike perioder må alle kjøretøy bruke omkjøringsveier som fv. 118 Grålumveien, fv. 279 Missingmyrveien, fv. 115 Svinndalsveien eller fv. 1088 Agnaltveien, skriver fylkeskommunen.

[ (+) Trafikkerte veier stengt i lange perioder ]

Info-tavler vil bli satt opp i følgende kryss, i perioder der brua må stenges helt:

Fv 118 Grålumveien x Fv 114 Trøskenveien

Fv 115 Svinndalveien x Fv 279 Missingmyrveien

Fv 115 Svinndalveien x Fv 114 Trøskenveien

Fv 1088 Agnaltveien x Fv 114 Trøskenveien

---

TRØSKEN BRU

Østre Trøsken bru ligger på fylkesvei 114 i Sarpsborg kommune, og går over sundet mellom Mingevannet og Vestvannet.

Ble oppført i 1967 og er en stålbjelkebru med betongdekke.

Skal nå forsterkes og samtidig skal det gjøres vedlikehold på brua.

Det er aktuelt med overflatebehandling av stålkonstruksjonene, reparere skader på betongkonstruksjoner, skifte ut brufuger, legge membran og ny asfalt på brudekket.

Kilde: Viken fylkeskommune

---

[ Vegvesenet stenger 14 trebruer etter kollapsen ved Tretten ]

Forsterkning og vedlikehold på brua som ble bygd i 1967 krever full stengning i perioder. (Tomm Pentz Pedersen)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen